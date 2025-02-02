İslamofobi AİHS'ye göre suç

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Marko Bosnjak, Müslümanlara karşı işlenen suçların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek, bu konunun önemle ele alındığını vurguladı.

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Bosnjak, nefret temelli eylemlerin sözleşmenin değerleriyle bağdaşmadığını ifade etti. Bosnjak, Aihm'in 2024'te Avrupa'da Müslüman karşıtlığının artmasına ilişkin bir soru üzerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin niteliğine işaret etti.

AİHM Başkanı Bosnjak, "Sözleşme sistemi; koruma, insan hakları, özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerine dayanmaktadır. Demokrasiye gelince; bu, sayısal bir demokrasi biçimi değildir. İçeriği açısından çoğulculuk, hoşgörü ve geniş görüşlülüğe dayanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir gruba, Müslümanlara veya başka birine karşı nefret temelinde işlenen herhangi bir eylem, herhangi bir suç, Sözleşme ile derinden bağdaşmayan bir şeydir." diye konuştu.

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Almanya’da iki camiye tehdit mektubu

Almanya'nın Dortmund kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Camisi ile Düsseldorf'taki Fas İslam Camisine, kışkırtıcı ve tehdit içerikli mektuplar gönderildiği bildirildi.

DİTİB tarafından yapılan açıklamada, Dortmund kentindeki DİTİB Camisi ile Düsseldorf'taki Fas İslam Camisi'ne, kışkırtıcı ve tehdit içerikli mektuplar gönderildiği belirtildi. Açıklamada, her iki olayın da polise bildirildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Geçen hafta da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki bazı DİTİB camilerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bomba ihbarları yapılmış, cuma namazı kılınamayan camilerde yapılan aramalarda ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.



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