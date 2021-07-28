Pakistan Başbakanı: ABD Afganistan'da işleri berbat etti

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD’nin Afganistan'da önce askeri bir çözüm aradığını ardından zayıf bir pozisyondayken Taliban ile siyasi uzlaşma sağlamaya çalıştığını belirterek Washington'un Afganistan’da işleri "gerçekten berbat ettiğini" söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin Public Broadcasting Service (PBS) televizyonuna verdiği demeçte, ABD’nin önce Afganistan’da askeri bir çözüm için uğraştığını, bunun mümkün olmadığını anladığında pazarlık gücünün zaten ortadan kalkmış olduğunu dile getirdi.

ABD’nin zayıf bir pozisyondayken Taliban ile uzlaşma sağlamaya çalıştığını anımsatan Han, Washington yönetiminin Afganistan'da işleri "gerçekten berbat ettiğini" ifade etti.

Han, Afganistan’da siyasi çözüm için uygun zamanın 150 bin NATO askerinin ülkede bulunduğu sıralar olduğunu vurgulayarak NATO’nun gücünü 10 bine kadar düşürdüğünü, birliklerin ülkeden çıkması için tarih verildiğini, Taliban’ın ise bunu bir zafer olarak gördüğünü anlattı.

Han'dan "Afganistan için en iyi çözüm kapsamlı siyasi uzlaşı" vurgusu

Pakistan Başbakanı Han, bu sebeple Taliban’dan taviz vermesini istemenin şu an çok zor olduğunu dile getirerek Afganistan için en iyi çözümün, kapsayıcı ve tüm farklı tarafları bünyesinde bulunduran siyasi bir uzlaşı olduğunu kaydetti.

Afganistan’da uzun süreli iç savaşın, Pakistan için daha fazla mülteci anlamına geldiğini belirten Han, ülkesinin ekonomik durumunun başka bir mülteci akınını kaldıramayacağını vurguladı.