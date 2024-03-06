Sudaki mu’cize - Sultan-ı Kainat Kimdir? (7)

Yerkabuğunda ve yeryüzünde en çok bulunan element hidrojendir.

Bitki, hayvan ve insanın, kısacası hayatın temel taşı sudur. Suyun bileşiğine baktığımızda Hidrojen ve oksijenden oluşmaktadır. (H2O)Şu anda bilinen 118 elementin hemen hepsi Allah’ın koyduğu tekvini kanunlara harfiyen itaat ederler. Bu kanunlardan birisi var ki sadece buna uymakta suya farklı emir verilmiştir .. *” Isınan cisimler genleşerek hacmi genişler, özgül ağırlığı azalır. Soğudukça büzülür, hacmi daralır, özgül ağırlığı artar. “*

Su ise genel manada bu kanuna uymaktadır. Fakat soğuma ile hacmi daralıp özgül ağılığı artarken, “ +4°C olduğunda durum tam tersine gelişmeye başlar. Bu sıcaklık düşüşü devam ederken önce karlanma, sonra buzlanma ile hacmi genişler, özgül ağırlığı giderek azalır. Hatta çelik boru içindeki su donarak genişlen emrini aldığında emre itaat ederek genişler, çelik boruyu parçalar. “ Bu durum ise yeryüzünde hayatın devamı için çok önemli neticeleri oluşturur.

Su buz haline gelip donduğunda hacmi genişleyip özgül ağırlığı azaldığından su üzerinde yüzer halde kalır. Deniz suyu donarken içindeki tuzlardan arınıp saf su şeklinde buz dağlarını ( aysberk) oluştururlar. Böylece deniz suyu arıtılıp, buzul dağları şeklinde denizlerin üzerinde tatlı su yedeklenir. Denizlerdeki su seviyesi sabitlenirken, tuzluluk oranı da dengelenir. Hayat devam eder.

Eğer su da diğer elementler gibi donma noktasında bile hacmi daralmaya ve ağırlığı artmaya devam etseydi, deniz suyunu tuzundan arındırıp buzul dağları şeklinde depolandığında ağırlığı suyun ağırlığından çok fazla olacağından denizin dibine dalacak , buzullarla kaplanacak dipte hayat duracaktı. Deniz dibinde yeterli ısınma olmayacağından bu buzullar bir daha hiç eriyip çözülmeyecekti. Küresel ısınma ve kuraklık dönemlerinde deniz suyunu tatlı su ile desteklemiyecekti. Sular çekilecek, deniz seviyesi alçalacak, tuzluluk çok artacak, hayat duracaktı.

Sosyologlar diyorlar ya” İnsan akıllı bir hayvandır. “

Öyle ise aklımız kendi başımızdaysa, başkalarının cebinde değilse insanız. Yoksa akılsız bir hayvanız.

Ey insan! Eğer insan isen dikkat et. Bu kör, sağır, cansız, su bu kanunu nereden tanıyor? Havanın belli derecelere geldiğini ve o derecelerde, buharlaşması, yoğunlaşması, karlaşması, buzullaşması gerektiğini , bu hikmetli neticeleri nereden biliyor?

Kainattaki nizam ve intizamı sağlayan bu tekvini kanunları kim koymuş? Güneşler, yıldızlar ve dev kütleleri o kanunlara itaat ettiren, kısacası sultan-ı kainat kim?

