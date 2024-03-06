"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Sudaki mu’cize - Sultan-ı Kainat Kimdir? (7)

Durmuş Ali İnci
06 Mart 2024, Çarşamba
Yerkabuğunda ve yeryüzünde en çok bulunan element hidrojendir.

Bitki, hayvan ve insanın, kısacası hayatın temel taşı sudur. Suyun bileşiğine baktığımızda Hidrojen ve oksijenden oluşmaktadır. (H2O)Şu anda bilinen  118 elementin hemen hepsi Allah’ın koyduğu tekvini kanunlara harfiyen itaat ederler. Bu kanunlardan birisi var ki sadece buna uymakta suya farklı emir verilmiştir .. *” Isınan cisimler  genleşerek hacmi genişler, özgül ağırlığı azalır. Soğudukça büzülür, hacmi daralır, özgül ağırlığı artar. “* 

Su ise genel manada bu kanuna uymaktadır. Fakat soğuma ile hacmi daralıp özgül ağılığı artarken, “ +4°C olduğunda durum tam tersine gelişmeye başlar. Bu sıcaklık düşüşü devam ederken önce karlanma, sonra buzlanma ile hacmi genişler, özgül ağırlığı giderek azalır. Hatta çelik boru içindeki su donarak genişlen emrini aldığında emre itaat ederek genişler, çelik boruyu parçalar. “ Bu durum ise yeryüzünde hayatın devamı için çok önemli  neticeleri oluşturur.

Su buz haline gelip donduğunda hacmi genişleyip özgül ağırlığı azaldığından su üzerinde yüzer halde kalır. Deniz suyu donarken içindeki tuzlardan arınıp saf su şeklinde buz dağlarını ( aysberk) oluştururlar. Böylece deniz suyu arıtılıp,  buzul dağları şeklinde denizlerin üzerinde tatlı su yedeklenir.  Denizlerdeki su seviyesi sabitlenirken, tuzluluk oranı  da dengelenir. Hayat devam eder.

Eğer su da diğer elementler gibi donma noktasında bile hacmi daralmaya ve ağırlığı artmaya devam etseydi, deniz suyunu tuzundan arındırıp buzul dağları şeklinde depolandığında ağırlığı suyun ağırlığından çok fazla olacağından denizin dibine dalacak , buzullarla  kaplanacak dipte hayat duracaktı. Deniz dibinde yeterli ısınma olmayacağından bu buzullar bir daha hiç eriyip çözülmeyecekti. Küresel ısınma ve kuraklık dönemlerinde deniz suyunu tatlı su ile desteklemiyecekti. Sular çekilecek, deniz seviyesi alçalacak, tuzluluk çok artacak, hayat duracaktı. 

Sosyologlar diyorlar ya” İnsan akıllı bir hayvandır. “

Öyle ise aklımız kendi başımızdaysa, başkalarının cebinde değilse insanız. Yoksa akılsız bir hayvanız. 

 Ey insan! Eğer insan isen dikkat et. Bu kör, sağır, cansız, su bu kanunu nereden tanıyor? Havanın  belli derecelere geldiğini ve o derecelerde, buharlaşması, yoğunlaşması, karlaşması, buzullaşması  gerektiğini , bu hikmetli neticeleri nereden biliyor? 

Kainattaki nizam ve intizamı sağlayan bu tekvini kanunları kim koymuş? Güneşler, yıldızlar ve dev kütleleri o kanunlara itaat ettiren, kısacası sultan-ı kainat kim?

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Gazze'deki durum "kabul edilemez"

    Filipinler'le Çin sahil güvenlik botları çarpıştı

    Tahir Büyükkörükçü Hoca rahmetle yad ediliyor

    Gazze 151 gündür yoğun saldırı altında - Son 10 günde 1025 Filistinli daha katledildi!

    Ramazan ayı boyunca sadece Ankara ve İstanbul'da kırmızı etin fiyatı sabitlendi

    Katıldığı etkinlikte Filistin bayrağı açtı

    Önce İsrail’in saldırılarını durdur

    Depremle ilgili ciddiyetle akıl ve irade koyulmuyor

    151 günde 13.430 çocuğu katletti

    Soykırımın bir parçası

    Güvenlik Konseyi artık harekete geçsin

    31 Mart, erken seçim getirebilir

    Gıda fiyatlarında artış hız kesmiyor

    Daha %10’unu bile yapamadınız

    Aile hekimleri: Biz tüccar değiliz

    Üretim artmadan enflasyon düşmez

    Erdoğan sıkıntıların farkında

    İsrail'in "aç bırakma politikası" 16 çocuğun ölümüne yol açtı

    Harris de “Derhal ateşkes” dedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cahil cesareti mi, güç azgınlığı mı?
    Ahmet BATTAL

    Kimse yok mu muhalefette!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ABD: Gazze'deki durum "kabul edilemez"
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklara büyük tehdit
    Risale-i Nur'dan

    Şu kâinatı şenlendiren, rahmettir
    Ali FERŞADOĞLU

    Ehven-i şer prensibi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yıl sonra adem-i merkeziyet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filipinler'le Çin sahil güvenlik botları çarpıştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.