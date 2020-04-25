167 okul hafız adaylarını bekliyor

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 2014 yılından itibaren imam hatip ortaokullarında “Okul-Kur’ân Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” yürütülüyor.

Projede öğrencilerin hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası eğitim-öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi; akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlâkî gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Çekirdekten eğitim başlıyor

Proje ile öğrencilerin Kur’ân-ı Kerîm’i hıfz etmesi ve ana konularını bilmesi, sene kaybı yaşamadan örgün eğitimden ve akranlarından uzakta kalmadan bir üst öğrenime hazırlanması bekleniyor. Öğrenciler bir taraftan matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe, İngilizce ve Arapça gibi derslerde eğitim alırken, diğer taraftan da Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenerek ve ezberleyerek hafız oluyor.Türkiye genelinde İstanbul’dan Malatya’ya, İzmir’den Konya’ya, Diyarbakır’dan Zonguldak’a, Batman’dan Aksaray’a, Balıkesir’den Erzurum’a birçok şehirden 167 imam hatip ortaokulu bu projeyi uyguluyor. Bu okullarda hali hazırda 16 bin 55 öğrenci hafızlık yapıyor, içlerinden 2 bin 156’sı ise hafızlığını ikmal etmiş durumda. 2020-2021 öğretim yılında “hafiz.meb.gov.tr” adresinde yayımlanan imam hatip ortaokulları, Mayıs ayının sonuna kadar yeni öğrenci başvurularını kabul ediyor.

İstanbul – Yeni Asya

