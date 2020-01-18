2 milyon Suriyeli çocuk okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin araştırma komisyonu Suriye’deki çocukların durumu ile ilgili hazırladığı raporun sonuçlarını açıkladı.

Raporda Suriye’deki savaş nedeniyle iki milyondan fazla çocuğun düzenli bir okul eğitimi alamadığına dikkat çeken komisyon, savaşın başlamasından bu yana ülkede binlerce okulun yerle bir olduğu ya da askerî amaçlı kullanıldıklarına dikkat çekti. DW’deki habere göre komisyon, Suriye hükümeti ve silâhlı gruplardan çocukların okula yeniden erişiminin sağlanması için elinden geleni yapması çağrısında da bulundu. Raporda geçen yıllar içinde Suriye’de çocukların okula gitmesine engelleyen şiddet olayları listelendi.

5 milyon çocuk kayıp

Raporda çocukların acı ve yokluk içinde büyüdükleri belirtilerek bunun ileride yıkıcı psikolojik sonuçlara sebebiyet vereceği ifade edildi. BM’nin verilerine göre Suriye’de beş milyon çocuk da kayıp. Çok sayıda kız ve erkek çocuğu da Suriye’de yerleşim birimlerine ve sivil hedeflere düzenlenen saldırılarda can verdi. Ancak raporu hazırlayan uzmanlar bu konuda net sayılara ulaşamadıklarını vurguladı.