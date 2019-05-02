2019 ALES Sınav giriş belgesi yayınlandı

2019 ALES için sayılı günler kaldı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ALES’e katılacak adayları sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirilmişti. Peki, bu yıl Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

ALES sınav tarihi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan sınava katılacak adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden sınav giriş belgesi dökümü alabilen öğrenciler sınava girecekleri merkezleri buradan kontrol edebiliyor. İşte sınav giriş belgesi ile ilgili detaylar ve sınavın gerçekleştirileceği tarih… ÖSYM’nin paylaştığı verilere göre 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için sınav merkezlerinin yer aldığı belgeler Aday İşletim Sistemleri sayfası üzerinden alınabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte sisteme giriş yapabilen adaylar sınavın gerçekleştirileceği güne kadar sınav belgelerine ulaşabilecek. ALES SINAVI NE ZAMAN? Bu yıl gerçekleştirilecek olan 2019 ALES/1 sınavı 5 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak. https://ais.osym.gov.tr ALES PUANI NERELERDE KULLANILIYOR? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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