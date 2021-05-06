Anaokullarında da çifte standart

Özader Özel Anaokulları Derneği Üyesi Okul Öncesi Eğitim Kurumu, “Anaokullarında Aile Bakanlığına bağlı olanlar açık, MEB’e bağlı olanlar kapalı. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini kurtarmak için bizi duyabilir misiniz?” açıklamasını yaptı.

Özader Özel Anaokulları Derneği Üyesi Okul Öncesi Eğitim Kurumu tarafından anaokullarında çifte standart yapıldığına dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: Bizler Türkiye’deki beş yüz binin üzerinde çocuğa eğitim, bir milyon ebeveyne hizmet edip kadın istihdamına önemli ölçüde katkı veren, yaklaşık yetmiş bin personele de istihdam sağlayan yaklaşık sekizbin dört yüz Okul Öncesi Eğitim Kurumuyuz. Pandemi süresince eğitimden uzak kalan çocukların psiko-sosyal gelişiminin olumsuz etkilenmemesi ve çocukların “Eşit eğitim haklarının” iade edilmesi için gelişmiş Dünya ülkelerinde uygulanmakta olduğu gibi ülkemizde de bilimsel verilere güvenerek okul öncesi eğitim kurumlarının açık tutulmasını zarurî olarak görmekte ve yönetsel olarak okul öncesi eğitim kurumlarına gereken özenin gösterilmesini talep etmekteyiz. Üzülerek ifade etmekteyiz ki, ülkemizde okul öncesi eğitim kurumlarının dönem dönem kapatılması, çocuklarımızın eğitim ve psiko-sosyal hayatlarını derinden, telafisi zor bir şekilde olumsuz etkilemekte, çalışan anneyi ise işyeri ve çocuğunun bakımı arasında çözümsüzlükle tek başına bırakmaktadır.

Çözüm bekliyoruz

Türkiye’nin de taraf olduğu bütün anlaşmalar da belirtildiği üzere (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi) “Her bireyin eğitim görme hakkı vardır” ve “Eğitim hakkı devlet tarafından güvence altındadır. Buna rağmen Devletimize bağlı iki bakanlığın farklı uygulamaları nedeniyle, Aile Bakanlığı’na bağlı kurumlara devam eden çocukların eğitim hakları devam ederken, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlardaki çocukların Anayasal eğitim hakları ellerinden alınmıştır. Bu uygulama ile çocuklu ailelerin bir kısmının mağduriyeti giderilirken, bir kısmı ise açıkça mağdur bırakılmıştır. Çocuklarımızın anayasal eğitim haklarına sahip olabilmeleri için, uzun dönemde çocuklarımızın gelişimlerini sekteye uğratmamak için, çalışan ailelerimizi çözülmesi zor bir sorunla yüzleştirmemek için, sekiz bin dörtyüz Okul Öncesi Eğitim Kurumunu birbirinden ayırmadan, bir girdaba sürüklenmelerine müsaade etmeden varlıklarını devam ettirebilmeleri için, Okul Öncesi Eğitim Kurumları’nın ekonomik açıdan yok olmaması için bütün değerli devlet büyüklerimizden bahsettiğimiz hususlarda çözümler üretmelerini temenni ediyoruz.