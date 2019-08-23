Atanan öğretmen sayısı 4 yılda yarı yarıya azaldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kadrolu öğretmen atamalarının 4 yılda yüzde 51 azaldığı belirtildi. Bunun yanında, ataması yapılmayan öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenliğe başvurması sonucunda 130 bin öğretmenin 103 bininin de sözleşmeli olduğu öğrenildi.

2015 yılında 55 bin öğretmenin ataması yapılırken, 2018 yılında atanan öğretmen sayısı 27 bine geriledi. Kadrolu öğretmen ataması hızla azalırken, atanamayan öğretmenler de çareyi sözleşmeli öğretmenliğe başvurmakta buluyor. MEB verilerine göre, özel eğitim kurumlarının, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmen sayısı 130 bin 868. Ancak bu sayının 103 binini sözleşmeli öğretmenler oluşturuyor. Öte yandan bu yıl da atanma umuduyla KPSS'ye başvuran öğretmen sayısı 376 bin.



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