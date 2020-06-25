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25 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

AYM'den YKS kararı

25 Haziran 2020, Perşembe 17:59
Anayasa Mahkemesi, YKS tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.

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Danıştay, 19 Haziran'da yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti

Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yapılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılmaması gerektiği ileri sürülerek sınav tarihinin öne çekilmesine ilişkin karar, yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a taşındı. 

Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak. 

AA

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