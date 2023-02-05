Bediüzzaman Said Nursi New York Üniversitesinde

New York Devlet Üniversiteleri yayınevi olan Suny Press, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatının anlatıldığı “Modern Türkiye’de İslâm: Bediüzzaman Said Nursî’nin Entelektüel Bir Biyografisi” adlı kitabı yayına sundu.

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New York Devlet Üniversiteleri yayınevi olan Suny Press, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatının anlatıldığı “Modern Türkiye’de İslâm: Bediüzzaman Said Nursî’nin Entelektüel Bir Biyografisi” adlı kitabı yayına sundu. Şükran Vahide’nin kaleme aldığı ve Hartford Seminary öğretim üyesi Prof Dr. İbrahim Abu Rabi’nin editörlüğünü üstlenip aynı zamanda önsözünü yazdığı “Modern Türkiye’de İslâm – Bediüzzaman Said Nursi’nin Entelektüel Bir Biyografisi” adlı kitap Suny Press yayınları arasından çıktı ve New York Devlet Üniversiteleri Yayınevi’nin internet sitesi olan “www.sunypress.edu” adresinden on-line olarak satışa sunuldu. Ayrıca internet sitesinde, İngilizce olan kitabın kısa bir özeti de yer alıyor. Kitabın özetine şu cümlelerle başlanıyor: “Çok önemli ve seçkin bir Türk teolog ve düşünürün biyografisi…”

“Türkiye’de İslâmın yeniden dirilişini sağladı”

Kitabın özeti şu ifadelerle devam ediyor: “Modern Türkiye’de İslâm adlı kitap İngiliz dilinde kaleme alınmış, büyük teolog ve düşünür olan Bediüzzaman Said Nursî ile ilgili en detaylı çalışmadır. Samîmî bir Müslüman, öyleki hayatı boyunca Batıyle barış halinde olmak gerektiğine inanmış. Nursî öyle bir iman ilham etti ki, Türkiye’de İslâmın yeniden dirilişini sağladı ve de şimdi dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunuyor. Nursî’nin görüşleri etüd edilirken, Nursî’nin fikirleri ile paralel olarak hayatına yansıttığı davası, faaliyetleri tarihi bağlamlarıyla işlenmeye çalışıldı. Nursî’nin kendi eserlerinden faydalanılarak hazırlanan bu çalışma, bu düşünürün hayatı ve görüşleri hakkında eksiksiz ve tutarlı bilgiler içermektedir.”

Bunun yanında kitabın özetinden sonra ünlü teolog Ian S. Markham’ın kitap ile ilgili görüşlerine yer verilmiş. Markham şöyle söylüyor: “Bu kitap çok çok önemli bir çalışmadır. Nursî hakikî bir Müslümandı öyle ki; en muhafazakâr Müslümanlar da bunu onaylıyor. Onun eserlerinde bulduğum en mühim şeylerden biri ruhundaki içtenlik, şefkat ve fedakârlık duygusudur. Ki bu özelliğiyle çok övgüye değerdir ve muhakkak bilinmesi gerekir.”

Nihat Orhan - İstanbul

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA