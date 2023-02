Bediüzzaman Said Nursi New York Üniversitesinde

New York Devlet Üniversiteleri yayınevi olan Suny Press, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatının anlatıldığı “Modern Türkiye’de İslâm: Bediüzzaman Said Nursî’nin Entelektüel Bir Biyografisi” adlı kitabı yayına sundu.

