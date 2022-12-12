Marcus, İslamiyet'le müşerref oldu - Sorularının cevaplarını Risale-i Nur'da buldu

Avustralya asıllı Marcus Elders, uzun bir arayıştan sonra sorularının cevaplarını Risale-i Nur’da bulduğunu ifade edip şehadet getirerek Müslüman oldu.

Avustralya asıllı Marcus Elders, uzun zamandır İslami sanatlara ilgi duymaktaydı. İçindeki boşluğu bir türlü dolduramayan Marcus, bir arayış içerisine girer. Farklı dinleri araştırır. Farklı din ve kültürde insanlarla tanışır, beraber olur. Ama o aradığını bir türlü bulamamıştır.

Markus’un yolu bu kez aynı işyerinde tanışıp beraber çalıştığı Ahmet Temiz’le kesişir. Bediüzzaman Said Nursi’nin dediği gibi lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuştuğundan kendisinde İslamiyete olan ilgi daha da artar.

Marcus ve Ahmet, fırsat buldukça beraberce İngilizce Risale-i Nurdan parçalar okurlar. Marcus Elders, sorularına ikna edici cevaplar bulmaya çalışır. Marcus, Ahmet’le artık yakın arkadaş olurlar.

Cevaplar Risale-i Nur’da

Ahmet, Marcus’a Avustralya Nur Vakfı’nın pazar sabahı kahvaltılı İngilizce Risale-i Nur sohbetlerine davet eder. Marcus bu davetlere katılır ve oradaki samimi havadan çok etkilenir.

Bir anda kendisini samimi dost ve kardeşlerin arasında bulur. Daha bir kaç hafta önce tanıştığı bu genç Nur Talebeleriyle sanki yıllardır tanışıklığı varmış gibi hisse kapılır. Okunan hakikatlere dikkatle dinler ve müzakerelere iştirak eder.

Kafasında kalan son bir kaç soruyu da gençlerin müdebbiri olan Sıdkı Güzel, Risale-i Nurdan mukni cevaplar verince “Tamam ben hazırım. Bütün aradıklarımı burada buldum” diyerek Müslüman olmak istediğini belirtir. 9 Aralık 2022 Cuma günü cuma namazında dört yüz kişinin huzurunda imam Enes Güzel’in Kelime-i şehadet telkinine tekrar ederek şehadet getirdi. Cuma cemaati Marcus’a sarılıp tebriklerini iletirler. Cami cemaati, Marcus Elders’e, k’aramıza hoş geldin’ dedi.

Avustralya / Yenİ Asya - Fatih Yargı

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