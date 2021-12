İftiraya büyük tepki - A Haber’de Said Nursi ve Nur Talebelerine dil uzatıldı

A HABER EKRANINDA EMEKLİ BİR SAVCININ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSî’YE VE RİSALE-İ NUR NUR TALEBELERİNE YÖNELTTİĞİ İFTİRALAR YOĞUN TEPKİLERE YOL AÇINCA, PROGRAMCILAR ÖZÜR DİLEMEK MECBURİYETİNDE KALDI.

İSTİBDADA DA, İSYANA DA HAYIR

Emekli Savcı Ergün’ün iddialarının asılsızlığı vurgulanırken, Bediüzzaman’ın Abdülhamid dönemindeki istibdat uygulamalarını ve hafiyelik sistemini eleştirdiği, 31 Mart isyanına da karşı çıkıp isyancıları vazgeçirmeye çalıştığı ve divan-ı harb-i örfîde yargılanıp beraat ettiği vurgulandı.

BÜTÜN DARBELERE KARŞI ÇIKTIK

Nur Talebelerinin de Bediüzzaman'ın altını çizdiği ölçülerle ve Yeni Asya'nın yürüdüğü çizgide her zaman demokrasiyi, adaleti, hak ve hürriyetleri savunduğu; (27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15-20 Temmuz dahil) bütün darbelere karşı çıktığı hatırlatıldı.

***

A Haber özür diledi

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, “Bizim kontrolümüz dışında, yayın planlamamız dışında olay farklı bir noktaya gitti. Buna sebep olduğumuz için özür dileriz. İstemeden bir duruma sebep olduk. Ben bir gazeteci olarak sevenlerinden ve kamuoyundan özür diliyorum” dedi. A Haber Gece Ajansı programında sunucu Hikmet Öztürk de izleyicilerden özür diledi.

***

İftiraya büyük tepki

Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün’ün Üstad Bediüzzaman Said Nursi’ye yönelik iftira dolu sözlerine tepki yağıyor.

A Haber ekranlarında yayınlanan ve Gökhan Kurt’un sunduğu 4.12.2021 tarihli Detay programında Üstad Bediüzzaman Said Nursî’ye iftira atan Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün’ün sözlerine tepki yağdı. Programa katılanlar arasında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek de bulunuyordu.

Kimse Üstad için böyle bir ifade kullanamaz

Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Ali Vapurlu, “Ahaber tv kanalında Cihan Ergün isminde eski bir savcı 15 Temmuz ile ilgili konuşurken: “Said Nursî Abdülhamid döneminin fetösüdür. Okuyucular vs. henüz onlar da darbeye kalkışmadılar” gibi mesnedsiz, cahilane ifadeler söyledi. Bu büyük bir iftiradır ve insanların bilinçaltına Risale-i Nur ve Üstadımız hakkında yanlış bir fikri empoze etme çabasıdır. Ahaber’in 4448881 numaralı telefonunu arayıp 2’yi tuşlayarak A habere bağlanıp tepki gösterdim ve gerekli düzeltmenin yapılmasını istedim. Ama herhangi bir düzeltme yapılmadı bu saate kadar. Üstadımızın Sultan Abdulhamid’e “Ömrünün zekâtını Ömer bin Abdülaziz gibi sarfet. Ta ki, bi’atın manası gerçekleşsin. Meşrûtiyeti kansız kabul ettiğin gibi, Yıldız’ı da mahbûb-u kulûb eyle. Zebaniler gibi hafiyeler yerine rahmet melekleri olan âlimlerle doldur; Yıldız’ı Dârül-Fünûn gibi yap” şeklindeki tavsiyesinden böyle bir iftira üretmek çok büyük bir hatadır. Hiç kimse Risale-i Nur hizmeti ve muazzez Üstadımız için böyle bir ifade kullanamaz” şeklinde konuştu.

İddianı ispat etmezsen müfterisin

Emekli Savcı Cihan Ergün’e, Yeni Asya Gazetesi okurlarından Ali Sinoğlu da tepki gösterdi. Sinoğlu, “Demişsin ki, “Said Nursî Abdülhamid döneminin fetösüdür.” Bu iddianı ispat etmezsen müfterisin... Demişsin ki, “Nur Talebeleri herhangi bir kalkışmada henüz suç üstü yakalanmadığı için...” Bil! Risale-i Nur Hareketi tarihinde hiçbir kalkışma olmadığı gibi her türlü menfi harekete de şiddetle karşı çıktılar. Aksini ispat edinceye kadar müfterisin. “O zamanda yaşasaydık veya yaşayan biri bize ulaşsaydı...” demişsin. O’nun yazdıklarının tamamı, hayatı bütün detaylarıyla kütüphane ve kitapçılarda mevcuttur... O mübârek Zat yüzyıllar önce yaşamış da değil, hâlâ onunla birlikte yaşayanlar var, hayatta... Okuyup, araştırıp ve şahitlerle görüşüp iddianı ispat etmezsen müfterisin... “O zamanda yaşamadığımız için onu ak kaşık misali hoca biliyoruz...” demişsin. Bunu doğru söylemişsin... İçerideki ve dışarıdaki bütün Kur’ân, iman ve İslâm düşmanları yıllardır araştırdılar, herhangi bir leke bulamadılar. Sende varsa açıklamazsan müfterisin... Evet, bütün Allah düşmanları yıllardır onun ile ilgili vatan, millet ve devlet aleyhinde bir delil aradılar... Sıra sende bildiğin bir şey varsa, bulursan açıklamazsan müfterisin. Biz Üstad Bediüzzaman’ı asrın müceddidi... Zamanın en büyük imamı... Küfrün belini kıran en büyük mütefekkir... Korkusuz bir İslâm mücahidi... Kur’ân’ın hizmetkârı bilmeye devam edeceğiz... A Haber’i de en ağır şekilde kınıyorum. Bu iftiraya alet olduğu için” ifadelerini kullandı.

Nur talebeleri darbelere karşı çıktı

Emekli Savcı Cihan Ergün’ün A Haber’deki tepki çeken sözleri için “Gerçeklerle örtüşmüyor, tamamı iftira” denilirken, şu hususların altı çiziliyor:

* Bediüzzaman, Abdülhamid dönemindeki istibdat uygulamalarını eleştirmiş; hafiyelik sistemine karşı çıkmış; “Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim” demiş; meşrûtiyet, adalet, hürriyet ve meşvereti savunmuş; ama 31 Mart isyanını da tasvip etmeyip isyancıları vazgeçirmeye çalışmış; asılsız iddialarla yargılandığı divan-ı harb-i mahkemesinde beraat etmiştir.

* Said Nursî hayatı boyunca asayişin muhafazasını ısrarla vurgulamış;

“Dahilde kılıç çekilmez” demiş; isyanlara asla sıcak bakmamış; fitne ve anarşi hareketlerine karşı çıkmış; çözümün hukuk içinde ve müsbet hareket prensibiyle aranması gerektiğini savunmuş ve maruz kaldığı çok ağır zulümlere rağmen bu duruşunu bozmamıştır.

* Nur Talebeleri de Bediüzzaman’ın altını çizdiği prensipler çerçevesinde ve Yeni Asya’nın yürüdüğü çizgide her zaman demokrasiyi, adaleti, hak ve hürriyetleri savunmuş; (27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15-20 Temmuz dahil) bütün darbelere, ağır bedellerini ödeyerek karşı çıkmışlardır.

AHaber özür diledi

AHaber’den emekli savcı Cihan Ergün’ün Said Nursî sözlerine ilişkin açıklama yapıldı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, konuyla ilgili “Bizim kontrolümüz dışında, yayın planlamamız dışında olay farklı bir noktaya gitti. Tepki çeken sözler ortaya çıktı. Bizler de üzgünüz. Bizler Turkuvaz Medya, Sabah Gazetesi, A Haber olarak her zaman Said Nursi’yi haber ve belgesellerimizde her zaman anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz. Dün akşamki yayından dolayı üzülenler ve tepki gösterenler oldu. Buna sebep olduğumuz için özür dileriz. Samimiyetimize güvenilmeli. İstemeden bir duruma sebep olduk. Ben bir gazeteci olarak sevenlerinden ve kamuoyundan özür diliyorum. Said Nursi’den bahsetmeye ve onun hizmetlerini anlatmaya devam edeceğiz” dedi. Öte yandan Ahaber Gece Ajansı programında sunucu Hikmet Öztürk de izleyicilerden özür diledi.

HABER: NURSEZA PARLAKOĞLU - İSTANBUL

***

***

23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA