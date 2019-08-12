"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

''Bu tarz uygulamaların ülke geneline yayılmasını istiyorum''

12 Ağustos 2019, Pazartesi 21:00
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki 5 camide Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen 220 çocuğa, aynı zamanda karate eğitimi de veriliyor.

Yalova'da Çınarcık İlçe Müftülüğü tarafından Esenköy beldesinde bulunan 5 camide 17 Haziran'da başlatılan Kur'an-ı Kerim kursuna katılan toplam 220 öğrenci, haftanın bir günü de karate yapıyor. 

62 yaşındaki profesyonel karateci ve antrenör Zekeriya Ekinci tarafından verilen eğitimlerle çocuklar, dini bilgilere sahip olurken, aynı zamanda spora da yönlendiriliyor.

"Hocalarımız buna öncülük yaptı"

Çınarcık İlçe Müftüsü İdris Yavuzyiğit,  yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kurslarında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki protokoller çerçevesinde, sportif faaliyetler de düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin yaz Kur'an kurslarına katılımını sağlayıp, onları zinde tutmak için girişimde bulunduklarını ifade eden Yavuzyiğit, "Camilerdeki hocalarımız buna öncülük yaptı. Çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenirken, karateci ve antrenör Zekeriya Ekinci de onlara spor yaptırıyor. Vaktini ayırıp da camilerimizdeki öğrencilerimizle bir araya geldiği için ona teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

Haftanın 5 günü gönüllü olarak çocuklara karate öğreten antrenör Zekeriya Ekinci ise 50 yıllık spor yaşamının 45 yılının eğitim vermeye yönelik geçtiğini vurguladı.

Karate eğitimlerini ücretsiz gerçekleştirdiğinin altını çizen Ekinci, "Çocuklarımızla tüm birikimimi paylaşıyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu çocuklara sahip çıkmazsak, dışarıda kötü alışkanlıklar edinebilirler. Burada spor ile milli ve manevi duyguları beraber işleyerek, evlatlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz bunları aşılayabiliyorsak, o çocuk da bu topluma illa ki yardımcı olacak. Bu tarz uygulamaların ülke geneline yayılmasını istiyorum. Maddi olarak hiçbir beklentimiz yok. Bize teşekkür etsinler, dua etsinler yeter."

Kurs öğrencilerinden Suriye uyruklu Yazan Selam da yaz Kur'an Kursu'nun karate sayesinde eğlenceli geçtiğini belirterek, "Karate yapıyoruz. Hem dersten hem camiden sıkılmamamız için bize aktiviteler yaptırıyorlar. Camide futbol bile oynuyoruz." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: çocuk eğitimi
Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Et tüketiminde aşırıya kaçmayın

    Çocuk işçi yaşı 10 yaşa kadar düştü

    Eğitimde sözleşmeli artıyor

    Direnen tasfiye olur

    ''Bu tarz uygulamaların ülke geneline yayılmasını istiyorum''

    Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

    Adalet hakim olsun

    Devlet okulunda özel sınıf iddiası

    16 yılda 448 milyar dolar aktarılmış

    2. el ayakta tutacak

    Marmara Adası'ndaki yangın yerleşim yerlerine sıçradı

    300 yıllık kurban geleneğini devam ettiriyorlar...

    Norveç'teki cami saldırganı "terör saldırısı" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı

    ABD heyeti Şanlıurfa'da

    Yaptığı 100 kurban bağışının bir kısmı Roma'da dağıtıldı

    Bir orman yangını da Marmara Adası ile Burgazada'da çıktı!

    "İslam dünyasının haklarının savunulmasında daha güçlü sese ihtiyaç var"

    61 sezonda şampiyonlukları sadece 5 takım paylaştı

    Libya'dan uluslararası topluma 'Hafter' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Siyaset bayram sonrasına hazırlanıyor
    Faruk ÇAKIR

    Daha güzel haberler duyalım
    M. Latif SALİHOĞLU

    İfade hürriyeti, şâhâne serbest olmalı
    Süleyman KÖSMENE

    Nimetin gerçek fiyatı nedir?
    Sebahattin YAŞAR

    O ‘bir gün’ de (bugün) olacak
    Risale-i Nur'dan

    Kurban, sahibine Sırat’ta binek olacak
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban Bayramı
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hüsün-kubuh çizgisinde illet-hikmet dengesi
    Genel

    Dillerde aynı dua
    Genel

    İstanbul Havalimanı'nın 7 aylık performansı belli oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.