Can Kardeş Kasım sayısı çıktı: En güzel Öğretmenim, Önderim, Rehberim

Derginiz 382’inci sayısında Öğretmenler Günü’nü gündeme taşıdı. Kapak dosyasında gerçek bir eğitimci portresi çizmeye çalışıldı.

İrem Demir - İSTANBUL

Derginin değerli kalemleri, Peygamber Efendimiz’in (asm) öğretme metotlarını anlaşılır bir dille aktarıyor. Öğretmenliğin sıradan bir görev olmadığı tam tersine bir gönüllülük işi olduğu, dahası; insan tarihinin en önemli ve kalıcı bir meslek olduğu hatırlatılıyor. Renkli Düşünceler yazarı İnci Karaman Öğretmenim Önderim yazısında, Peygamber Efendimizin (asm) eğitim modelinden bahsediyor. Efendimizin (asm) okuma ve yazmaya verdiği öneme vurgu yapıyor.

İNSANLIĞIN EN BÜYÜK ÖĞRETMENİ

İsmail Tezer Arif’in Dünyası’nda: “İnsanlığın En Büyük Öğretmeni” başlıklı yazıda Arif karakterinin, sınıfta okunan şiirden etkilendiğini ve O’nun üzerine bir sohbet gerçekleştirdiğine şahit olacağız. Bakalım, şiiri okuyunca size kimi hatırlatacak? Makas Eller’in yazarı Şule Ünlü Gülgün, Öğretmenler Günü’ne özel bir faaliyet hazırladı. Malzemelerinizi alın, öğretmeninize bir hediye de sizden olsun.

KÜRKLÜ SEVİMLİ DEV: AYI

Ne Haber sayfasında yine özel bir haber yer alıyor. Kübra Örnek Korkmaz, Dünya Çocuk Hakları münasebetiyle çocukların haklarını gözeten UNICEF Türkiye Ülke Ofisi ile görüştü. Haberin detayı için sayfaları çevirmeye başlayın! İrem Demir’in kaleme aldığı Hayvanlar Âlemi’nin bu ayki konuğu; ormanların sevimli devi Ayı’dan bahsediyor. Bakalım, bu sevimli kürklü devin ne tür ilginç özellikleri var, birlikte okuyalım. Gülümse Çocuk Ekibi’nin hazırladığı Gül Serisi’nde sevgi konusuna yer veriliyor.

KASIM SAYISININ MUHTEVASI DOPDOLU

Uçan Çocuk, Vız Vız Arı, Nasreddin Hoca, İkizler, Bilmece-Bulmaca sayfaları renklendirdi. Fenlerin Dili, Esma’ül Hüsna, Kelime Dağarcığı, Asya ile Zamana Yolculuk, Origami, Resfecan’ın Maceraları, Şenlik, Genç Yazar Çizerler, Çizgilerle Kıssalar, Bulmacalar yerini aldı, minik okuyucularını bekliyor... Daha fazlası mı? Tabiî ki, derginiz Can Kardeş’te.