Çocuklar da Barla’yı çok sevdi

İZMİT YENİ ASYA’NIN ORGANİZESİ İLE ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN “ANNE ÇOCUK BARLA OKUMA PROGRAMI”NA KATILAN ÇOCUKLAR, BARLA’YI ÇOK SEVDİKLERİNİ İFADE EDEREK HER SENE OKUMA PROGRAMINA KATILMAK İSTEDİKLERİNİ İFADE ETTİLER.

Nurefşan Onay - Barla

İzmit Yeni Asya organizesi ile üçüncüsü düzenlenen anne çocuk barla okuma programını geride bıraktık. Bol istifadeli ve dolu dolu dört gün geçirdik elhamdülillah. Program otobüsümüzün İzmit’ten sabah saatlerinde hareket etmesi ile başladı. İlahiler, dersler, okumalar ile yolculuğumuza devam ettik. Yolculukta genç nurculardan birinin, birkaç gündür Barla’ya gitmenin heyecanından uyuyamadığını, bir önceki programdan beri bu günü beklediğini duymak bizleri de heyecanlandırıp şevke getirdi.

Uzun bir yolcuğun ardından ilk durağımız olan İslamköy’e vardık. Süleyman Demirel Müzesi ve kabristan ziyaretinin ardından tesisimize kavuştuk. Bizden önce Türkiye’nin dört bir yanından gelen kardeşlerimizin gelişimizi heyecanla bekliyor olmalarına şahit olmak, yolun tüm yorgunluğunu üzerimizden almıştı bile.

Programımıza minik bir hoş geldiniz kutlaması ile başladık. Minik nurcular birbirleri ile hasret giderdiler. Yeni kardeşleri ile tanıştılar. 6-8, 9-11, 12 ve 13-15 yaş aralığındaki kız talebelerimiz ve ablalarına eşlik eden erkek talebelerimiz olmak üzere toplamda beş ayrı grupla programımızı yaptık. Devam eden dört gün süresince Risale-i Nur dersleri, özel okumalar, ilmihal-adab dersleri, etkinlikler ve oyunların yanı sıra, Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin birinci ve ikinci evleri, Cennet Bahçesi, Çamdağı, Eğirdir Gölü, Mus Mescidi ziyaretlerimizi yaptık.

Program sonunda Zoom üzerinden canlı yayınlanan sertifika törenimizi gerçekleştirdik. Program Elifnur Uşunlu ve Emine Karahan kardeşlerimizin “Eğitimde Şefkatin Önemi” konulu seminerleri ile başladık, sertifika töreninin ardından verilen hediyeler ile bitirdik. Seneye tekrar buluşmak temennisiyle kardeş ve ablalarımızla helalleşip tesislerimizden ayrıldık.

Dönüş yolunda ise Üstadımızın Isparta’daki evi ziyaret ettik. Cümlelerimi Üstadımızın evinde açtığım bir tefeül ile sonlandırmak istiyorum: “Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! Umûr-u diniyede müsamaha veya teşebbühle medenîlere yanaşmayın. Çünkü aramızdaki dere pek derindir; doldurup hatt-ı muvasalayı temin edemezsiniz.”

Bu satırları okurken, Barla hakkında yazılan şu sözler hatırıma geldi: “Barla millet-i İslâmiyenin, hususan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalâlet ve dinsizlik cereyanına karşı, Kur’ân’dan gelen bir hidayet nurunun, bir saadet güneşinin tulû ettiği beldedir.”

‘Çünki Barla, birinci medrese-i Nuriye şerefini kazanmasından, o mübarek medreseyi talebesiz bırakmak caiz değil.’ İşte bu hakikatlere binaen Barla’da okuma programları düzenlemek, özellikle nesl-i cedidin kalbinde ilerde neşv-ü nema bulacak hakikat tohumlarının ekilmesi çok kıymetli. Program boyunca bütün katılımcılara kardeşane ihlâsla hizmet eden başta Barla Yeni Asya Tesisi çalışanlarına ve Demirdöğmez ailesi olmak üzere emeği geçen tüm abla ve ağabeylerimize teşekkürü borç biliyoruz. Cenab-ı Hakk tekrarını nasip etsin, başka programlarda görüşmek duası ile…

NE DEDİLER?

Feyza Şahin: 15-16 yıl gibi uzun bir aradan sonra böyle bir programla Barla’da olmak benim için çok özeldi. Herkesten Rabbim ebediyyen razı olsun. Emekle titizlikle hazırlanan bir programdı. Günümüzde gençlerden umutsuzca bahsedildiği bir dönemde aşkla şevkle gayretle çalışan gençleri görmek bizim için büyük bir şevk oldu..

Hatice Özcan: Programdan çok olumlu döndük Allah hepinizden razı olsun. “Her sene gidelim” diyerek döndü çocuklar. Ciddi emek verilmiş. Her detay düşünülmüş maşallah. Gençlerin hizmetlerde gönüllü bir şekilde böylesi programlarda vazife almaları gerçekten çok şevk verdi bizlere.

Ervanur- Muhammed Yusuf Kından: Barla bizim asil vatanimiz gibi doyamıyoruz çok seviyoruz her yıl dedemize gider gibi gidiyoruz o güzel diyara. En güzel kampımız dersimiz anılarımız hep orda. Şimdiden oraları çok özledim. emeği gecen tüm ablalarıma teşekkür ederim, Nuray ablaya, Tuba ablam ve Hatice ablam özellikle size... Barla’da gezmeyi, beraber namaz kılmayı, dersler yapmayı, çam dağına çıkmayı çök seviyorum...

Zühre Nur Bıçakçı: Çok güzel bir programdı, ablalarimiz bize çok güzel bir program hazırlamışlar, bizim için çok uğraştılar, birlikte gezilere gitmek çok eğlenceliydi, gezilerde en sevdiğim şey dışarı tesettürlü olarak çıkmaktı, çünkü bu bana çok iyi hissettirdi. Elifnur ve Sümeyye ablama çok teşekkür ederim.

Mustafa Akkaya: Barla çok guzeldi, Barla’yı çok sevdim. Orada çok güzel arkadaslar edindim. Birlikte yolda giderken tekerleme söyledik, ağaca sarıldık. ‘Bediüzzaman Dede’nin evine gittik. Ona çok dua edin. Programa katıldığım için çok mutlu oldum.

Zeynep Süeda Akkaya: Programımız çok güzel geçti.. bir daha olsa tabiki de gelirim.. sizlere çok teşekkür ederim..

Esengül Çağdaş: Öncelikle ben bu programda ablalarımı ve arkadaşlarımı çok sevdim yaptığımız derslerin konusunu sevdim konular tam da bizim yaşımıza göre anlatılmıştı bizi ablalarımız çam dağı’na götürdü ve çam dağında resim çizdik. Ben boyamayı unutacağımı düşünmüyorum. Üstadın imamlık yaptığı camide namaz kıldık, bu beni çok mutlu etti. Caminin havası da bir güzeldi. Ablalarımın emeklerini asla unutamam. Bir dahaki sene için çok heyecanlıyım.

Reyyan Şahin: Program çok güzeldi. Bir dahaki programa da katılmak isterim. Ömür boyu arkadaşlarımı ve sizleri, yaşadıklarımı unutmayacağım.