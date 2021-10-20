Çocuklar gösterileriyle Hz. Muhammed’i (asm) anlattı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar şiir, ilahi ve drama gösterileriyle Hz. Muhammed’e (asm) olan sevgilerini paylaştı.

Nenehatun Kültür Merkezi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Mevlid-i Nebi programı, Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, buradaki konuşmasında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (asm) dünyaya teşrifinin 1450’nci yılının insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diledi. İlbaş, Hz. Peygamberin (asm) topluma rahmet, huzur ve adalet getirdiğini vurguladı. İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut ise Mevlid-i Nebi Haftasının özellikle insanların hayatını gözden geçirmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Özellikle dini gün ve gecelerin insanlar için önemine dikkati çeken Akbulut, “En büyük vefa borcumuz, bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetlerle donatan Rabbimize karşıdır. O’na karşı kulluk vazifemiz var.” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan sinevizyon gösterisinin ardından koruma altındaki çocuklar, drama gösterisi sundu. Çocuklar, Hazreti Peygamberi (asm) anlatan şiirler ve ilâhiler seslendirdi. AA

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