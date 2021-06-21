“Çocuklardaki teknoloji bağımlılığı kalıcı olabilir”

Pandemi sebebiyle uzun süre evde kalan ve uzaktan eğitim alan çocuklar hem fırsat eşitsizliği hem de sosyalleşememe ile baş başa kaldı.

Uzman Psikolog Sevi Gizem Zeybek okula başlangıç döneminin çocukların dış dünyaya açıldıkları ve sosyalleşmeyle tanıştıkları bir dönem olduğunu belirterek, “Olası tahminlerimiz şöyle ki, çocuklarda duygu durum bozuklukları olabilir, özellikle sosyal kaygı oluşabilir” diye konuştu.

Zeybek konuşmasının devamında pandeminin etkisinin ömür boyu sürebileceğini kaydederek, “Bu dönemde çocukların okul ortamında uygun uyaranlarla beslenmesi tüm akademik yaşamları boyunca yararlanabilecekleri temel alt yapıyı oluşturmaktadır. Pandemi sebebiyle bu kritik gelişimsel döneminin değerlendirilememiş olması akademik başarıda yaşam boyu sürecek olası bir düşüşe veya zorluğa sebep olabilir” dedi. BirGün’ün haberine göre uzaktan eğitim sürecinde artan bilgisayar bağımlılığına da değinen Zeybek, “Ebeveynler olarak öncelik vermemiz gereken şey çocukların sosyalleşmesi, oyun oynaması, kendi yaşıtları içinde kendini var edebilmeyi sağlaması. Buna ulaşmayan çocuklarda teknoloji bağımlılığı kalıcı hale gelebilir” dedi.