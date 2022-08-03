DDK’dan KPSS açıklaması: Problemli bir durum var

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı çıkmasının ardından, problemli bir durum olduğunu söyledi.

31 Temmuz’da yapılan KPSS’de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ise NTV’ye yaptığı açıklamada müfettişlerin ÖSYM’e gideceğini söyledi. Arıncı, ‘’Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor’’ dedi. Arıncı, rapor için bir süre öngörmediklerini de sözlerine ekledi. İddialara konu olan soru sayısının 20-30 olarak belirtiliyor. İhtimaller arasında yer alan soru iptali durumunda KPSS puanlarını oldukça fazla etkileneceğini, bu yüzden de sınavın iptal edilmesinin çok daha güçlü bir ihtimal olduğu söyleniyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.