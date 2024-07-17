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17 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Eğitimde vahim tablo

17 Temmuz 2024, Çarşamba 01:46
2024-YKS sonuçlarına göre öğrencilerin matematik ve fen testlerinde doğru cevap ortalamalarının düşük olduğu göze çarptı. Uzmanlar eğitimdeki sıkıntılara dikkat çekti.

YKS'de matematik ortalaması 40 sorudan 7,9; fen bilimlerinde 20 sorudan 3,4 oldu. 2024-YKS sonuçlarına göre öğrencilerin matematik ve fen testlerinde doğru yanıt ortalamaları düşük. Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) matematik ortalaması 40 sorudan 7,9; fen bilimlerinde 20 sorudan 3,4; Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) matematik ortalaması 40 soruda 5,5, AYT fen bilimleri testi ortalamaları fizikte 14 soruda 2,2, kimyada 13 soruda 1,4 ve biyolojide 13 soruda 2,3 olarak belirlendi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek, Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek oldu" dedi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla ÖSYM'de basın toplantısı düzenledi. YKS’ye ilişkin verileri paylaşan Ersoy, üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen soru bulunmadığını bildirdi.

KADIN ADAYLARIN ORANI DAHA FAZLA

ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıkladığı bilgilere göre, TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2 milyon 819 bin 362’si sınava katıldı, 301 bin 508 aday sınava girmedi. AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 1 milyon 776 bin 496 aday sınava katıldı, 243 bin 203 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testine (YDT) ise başvuran 233 bin 384 adaydan da 171 bin 90’ı sınava katıldı, 62 bin 294 aday sınava girmedi. TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,38'i, TYT’ye başvuran kadın adayların yüzde 92,16’sı, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 84,84’ü, AYT’ye başvuran kadın adayların yüzde 90,64’ü ve YDT’ye başvuran erkek adayların yüzde 66,69’u, YDT’ye başvuran kadın adayların yüzde 78,19’u oturumlara katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranının daha yüksek olduğu belirlendi.

YKS SORU DAĞILIMLARI

YKS'nin birinci oturumdaki TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi.

İkinci oturumdaki AYT'de; Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru soruldu ve adaylara 180 dakika süre verildi. Üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan YDT'de ise her bir dil testi için adaylara 80 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.

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