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18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

En az 611 sınıf karantinada

18 Eylül 2021, Cumartesi 20:07
Öğrenci Veli Derneği, İstanbul’da 101, İzmir’de 73 olmak üzere Türkiye’de en az 611 sınıf karantinaya alındığını açıklayarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na “Karantinaya alınan okulların, pozitif tanısı konulan öğrencilerin sayısını açıklama” çağrısında bulunuldu.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), yüz yüze eğitimde geride kalan iki haftaya ilişkin rapor hazırladı. Salgın döneminde okulların gerekli tedbirler alınmadan açıldığını belirten Veli-Der, yüz yüze eğitimin ikinci haftasında en az 611 sınıfın karantinaya alındığını açıkladı ve sınıfların seyreltilmesini talep etti. Duvar’daki habere göre İŞKUR-MEB protokolü çerçevesinde TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı’nda ve farklı kurumlarda istihdam edilecek temizlik, güvenlik görevlilerinin görevlendirilmelerinin her yıl Ekim ayı içerisinde başlatıldığını belirten Veli-Der, “Takvim salgına rağmen 6 Eylül’den önce başlatılmamıştır. Okulların büyük çoğunluğunda yeterli temizlik, güvenlik görevlisi hâlâ yok. TYP kapsamında görevlendirilenler farklı kurumlarda da görevlendirildiği için okullarda görevlendirilecek olanlar ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzaktır” dedi.

ATAMALAR BİR AN ÖNCE YAPILMALI

Millî Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 170 bin öğretmen açığı olmasına karşın 15 bin öğretmenin atanacağını belirten Veli-Der, 2022 atamalarının şu anda göreve başlatılacakmış gibi algı yarattığını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Millî Eğitim Bakanlığı’nın 6 Eylül’de ücretli öğretmen görevlendirmesi duyurusunun yapılması bile, öğretmen atama ihtiyacının ne denli âcil ve önemli olduğunun önemli bir kanıtıdır. 15 bin öğretmen atamasının Şubat ayında değil, bir an önce yapılarak, öğretmenler göreve başlatılmalıdır. Ücretli, sözleşmeli değil, kadrolu ve yeterli sayıda öğretmen ataması âcilen yapılmalıdır.” Kalabalık okullar ve sınıflar sorunun devam ettiğini belirten dernek yaptığı açıklamada, “MEB hiçbir önlem almadan tam zamanlı tüm kademelerde yüz yüze eğitimi başlattı. Yüz yüze eğitim 30-40- 50-60 kişilik sınıflarda fiziki mesafe mümkün olmadan sürdürülüyor. Bu koşullarda okullarda salgın yayılımı daha da artacak” ifadelerine yer verdi.

Sorunlar devam ediyor

Veli-Der, 20 Eylül Pazartesi gününden itibaren okullar için atılması gereken adımları şöyle sıraladı: Sınıf mevcutları seyreltilmelidir. Ek derslik sağlanmalıdır. Ders saati sayısı, ders süreleri, okulda bulunan süre azaltılmalıdır. Gerekli yerlerde ikili eğitime geçilmelidir. Öğretmenler ekonomik olarak desteklenmelidir. Gerekli yerlerde seyreltilmiş ve aşamalı eğitim tekrar hayata geçirilmelidir. Ulaşımla ilgili sağlık, güvenlik sorunları devam ediyor. Veli-Der olarak başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere okulların açık kaldığı süre boyunca toplu ulaşımın öğrenciler ve öğretmenler için ücretsiz sağlanması noktasında gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Tüm öğrenciler ve öğretmenler için yüz yüze eğitim süresince toplu ulaşım ücretsiz sağlanmalıdır. Aşı, hijyen, havalandırma, fizikî mesafe bütün tedbirler, bütünlüklü olarak hayata geçirilmelidir. Pansiyonlu okullarda da tedbirlerin alınmaması sonucunda vak’alar artmaktadır. Temizlik görevlisi sayısı yetersizdir. Çok sayıda pansiyonlu okulda güvenlik görevlisi bulunmamaktadır.

Etiketler: sınıf, karantina
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