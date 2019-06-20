FATİH Projesi çöp mü oldu?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletlerin yeterince fayda sağlamadığını ifade ederek projenin çöp olduğunu belirtti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’e, “MEB tarafından 10 yıl önce büyük bir tanıtım kampanyası ile eğitimde yeni bir dönem başlangıcı olarak duyurulan Fatih projesinden istenen fayda ve sonuç sağlanmış mıdır? Bu kapsamda tüm okullara dağıtılan tablet sayısı kaçtır? Maliyet tutarı nedir bu tabletler halen kullanılmakta mıdır? Akıbeti nedir? MEB’de son on yılda kaç proje uygulamaya alınmış, kaç proje sonuçlanmıştır? Kaç proje devam ediyor kaç proje yarım kalmış, kaç proje hazırlansa da uygulanmamıştır?

Projelere 2019 yılında ayrılan kaynak nedir?” şeklindeki soruları yöneltti. Gürer’in soru önergesine cevap veren Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2010 yılında başlatılan Eğitimde FATİH Projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere 1.437.800 adet tablet bilgisayar dağıtımı yapıldığının bilgisini vererek, “2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle tablet verilen öğrenciler mezun olmuş, dağıtılan tabletler de öğrencilere hibe edildiği için kendilerinde kalmıştır. Öğretmenlere verilen tabletler ise hali hazırda aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir” dedi. Selçuk’un soru önergesine verdiği cevapta bu tabletlere ödenen miktar yer almadı.

Yeterince fayda sağlanmadı

Selçuk, eğitimde yapılacak projelere 2019 yılında ayrılan kaynak hakkında da bilgi vermedi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak lanse edilen FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletler bozuk çıktı. Yeterince fayda sağlamadı ve gelen talepler, şikâyetler ve basına yansıyan haberlerden de anlaşılacağı üzere AKP’nin ballandırarak anlattığını her proje gibi FATİH projesi de çöp oldu” şeklinde konuştu. İstanbul – Yeni Asya