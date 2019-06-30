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30 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

İşaret dili de öğreniyorlar

30 Haziran 2019, Pazar 11:38
Adıyaman'da din görevlisi Ballı, yaz Kur'an kursu için camiye gelen çocuklara Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra işaret dili öğretiyor.

Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi'ndeki Saltoğlu Camisi'nde görev yapan din görevlisi Muhammed Kemal Ballı, Adıyaman İl Müftülüğünce düzenlenen işaret dili kursuna katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan Ballı, işitme engellilere faydalı olmak amacıyla görev yaptığı camiye yaz Kur'an kursu için gelen öğrencilere işaret dili eğitimi vermeye karar verdi.

Yaz Kur'an kursuna katılan çocukların istekli olduğunu fark eden Ballı, camide çocuklara Kur'an-ı Kerim ve tecvit eğitiminin yanı sıra işaret dili de öğretiyor.

Öğrendiği işaret dilini camiye gelen çocuklara gönüllü olarak öğretmeye çalışan imam, örnek davranışıyla takdir topluyor.

"Hepimiz birer engelli adayıyız"

Muhammed Kemal Ballı, yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kursu için camiye 100 çocuğun geldiğini belirterek, onlara dini eğitim verdiklerini söyledi.

Camide sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında çocuklara işaret dili eğitimi verdiğini anlatan Ballı, "İşitme engelli kursuna gidip eğitim aldım. Bu eğitimi aldıktan sonra işitme engelli kardeşlerimize yönelik bakış açım değişti. Bunun üzerine ben de camiye gelen çocuklara kendilerine de gerekir düşüncesiyle işaret dili öğretiyorum. Hepimiz birer engelli adayıyız. İşitme engellilerle konuşabilecek kapasitede öğrenmelerini sağlamaya çalışıyorum." dedi.

"Çocuklara faydalı olmak istedim"

Ballı, katıldığı kursun ardından "işitme engellilere nasıl faydalı olabilirim?" diye düşündüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Yaz Kur'an kursuna gelen çocuklarımıza işaret dili konusunda faydalı olmak istedim. Çocukların bir şeyler öğrenebilmelerini istiyorum çünkü Adıyaman'da işitme engelli çok sayıda kardeşimiz var. Yaz Kur'an kursuna gelen çocukların hayata bakış açılarının değişmesini sağlamak için böyle bir eğitim veriyorum. Çocuklara iki saat dini eğitim, son bir saat ise işaret dili öğretiyorum."

Ballı, çocukları camiye gelmelerini sağlamak amacıyla yüzme, gezi, sabah kahvaltısı gibi farklı etkinler de yapmayı planladıklarını da kaydetti.

"Sevinçle karşılıyorum"

Yaz Kur'an kursuna katılan çocuklardan Osman Sönmez ise her gün camiye geldiğini belirterek, "Camide Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz. Onun dışında işaret dili eğitimi alıyoruz. Engelli kardeşlerimizle daha iyi anlaşabilmek için böyle eğitimin verilmesini sevinçle karşılıyorum." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: adıyaman, kur'an kursu, çocuk eğitimi
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