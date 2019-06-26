İzmir’den bir demet tefekkür

İzmir’de geleneksel olarak yapılan “Bir Demet Tebessüm, Bir Demet Tefekkür” adlı yıl sonu programının 14.sü gerçekleştirildi.

Her yıl gerçekleştirilen programın sunuculuğunu Nurcihan Can yaptı. “Hizmette Sebat, Hizmette Gayret, Hizmette Fedakârlık” adlı panel gerçekleştirildi. Zeynep Yağcılar’ın Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ile başlayan, Elif Büşra Kılıç’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Merve Çayırlı ‘’Hizmette Gayret’’, Halime Nur Düzenli “Hizmette Fedakârlık’’, Hesna Nur Erdoğdu ‘’Hizmette Sebat’’ başlıklı konuları Risale-i Nur penceresinden gündeme getirdiler.

Risale-i Nur hizmetinde fedakÂrlık düsturları

Hizmette fedakârlık konusunu inceleyen Halime Nur Düzenli, fedakârlığın Risale-i Nur mesleği olduğundan bahsetti. Hizmete gelen dehşetli hücumlara karşı azamî fedakârlık yapmak ve harekât-ı diniyesini Rıza-i İlâhîden başka hiçbir şeye alet yapmamak gerektiğine vurgu yaptı.

Sebat etmek ve istikamette kalmanın yolları

Hizmette sebat konusunu inceleyen Hesna Nur Erdoğdu, öncelikle sebatın tanımını yaparak başladı. Ardından asrın hastalığına karşı hizmette sebat ve metanet ile mukavemet etmek gerektigini vurguladı. Erdoğdu sözlerine şöyle devam etti; “Risale-i Nur’un bize kazandırdığı kâr ve kazanç karşısında fiat olarak tam, sarsılmaz bir sadâkat ve sebattır.” Son olarak da sebat hasletini kazanmanın yollarını şu şekilde sıraladı:

* Günahlardan çekinmek

* Risale-i Nur’un kudsiyetine inanmak

* Nurlar’la meşguliyet

* Derslere devam ile olacagına vurgu yaptı.

Panel Ümmü Gülsüm Ateş’in yapmış olduğu dua ile son buldu. Panelin hemen ardından İzmir medrese talebelerinin hazırlamış olduğu tiyatro, skeç, şiir dinletisi, yıl sonu slaytı muhtevalı program hediye takdimi ile sona erdi.

Risale-i Nur hizmetinde gayretin ehemmiyeti

Hizmette Gayret konusunu inceleyen Merve Çayırlı, gayretin hizmetimizde ne kadar ehemmiyetli olduğuna değinerek zaman zaman yaşadığımız fütura karşı Risale-i Nur’dan ilâçlar sundu. Hizmette gayrete ve şevke gelmemizin birer inayet-i hassa ve keramet-i nuriye olduğundan bahsetti. Son olarak, devam etmekte olan umumî derslere katılmayı aksatmamak ve bunun için tedbir almanın öneminden bahsederek sözlerine son verdi.

ŞEVVAL KÖMÜRCÜ - HAVVA TEKER - İZMİR