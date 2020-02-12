‘Kalp gözü’ ile hafız oldu

Zonguldak’ta yaşayan görme engelli 14 yaşındaki Sema Kırkıl, 11 ayda eğitimini tamamlayarak girdiği sınavdan hafızlık belgesini almanın gururunu yaşıyor.

Şehrin Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese Köyü’nde yaşayan Şaban ve Münevver Kırkıl çiftinin 3 çocuğundan biri olan ve bir gözünde yüzde 100, diğerinde yüzde 60 görme kaybı bulunan Sema Kırkıl, hafızlık kursuna katılmaya karar verdi. Sema Kırkıl, eğitimin ilk başlarında çok zorlandığını ancak zaman içerisinde kolay öğrendiğini belirterek, “Ben başardım, gayret gösteren herkes başarabilir. Öğretmenim bana çok destek oldu, yardım etti. Başlarda çok stresliydim, ama bitirdiğimde çok mutlu oldum.” diye konuştu. AA

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