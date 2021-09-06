Karantina yok, eğitime devam

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda Kovid-19 pozitif vak’a çıkması durumunda ne yapılacağına ilişkin rehberine göre Kovid-19 vak’ası görülmesi durumunda herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam edecek; aksi durumda ise vak’a olarak kabul edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il Millî Eğitim Müdürlüğü’ne ‘Okullarda Kovid-19 Pozitif Vak’a Çıkması Durumunda Yapılması Gerekenler Rehberi’ gönderildi. Sağlık Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in imzası ile 81 il Millî Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen rehbere göre, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Kovid-19 pozitif teşhisi konulması durumunda öğretmenler ve öğrenciler izlemeye alınacak ve derslere devam edecek. Pozitif vak’a çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişlerinde 14 gün boyunca günde en az 2 defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinde diğer sınıflardan farklılaşması sağlanacak.

Semptom veya yüksek ateş tesbit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci ya da öğretmen okula devam edebilecek, semptom görülmesi halinde ise vak’a olarak kabul edilecek.

ÖĞRENCİ POZİTİFSE İKİNCİ VAK’A BEKLENECEK

Öğrencinin pozitif vak’a çıkması durumunda; 10 gün içerisinde aynı sınıfta 2’nci kez vak’a çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu sınıftaki öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Öğretmenin pozitif vak’a çıkması durumunda eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu sınıftaki öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Okuldaki tüm öğretmenler temaslı kabul edilecek ve maske takma şartıyla okula devam edecek. Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde 2 kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek ya da vak’a olarak kabul edilecek. Öğretmenin pozitif vak’a çıkması durumunda okul dışında riskli bir teması var ise; diğer öğretmenler ve ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilecek ve okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde 2 kez semptom sorgulaması yapılarak ateşleri ölçülecek. Sınıfta ders veren öğretmende Kovid-19 pozitif vak’a saptanması durumunda öğrenciler ve öğretmenler temaslı kabul edilecek ve kurala uygun maske takmak şartıyla okula devam edebilecek.

Temaslı öğretmenlere ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilere, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde 2 kez semptom sorgulaması yapılacak ve ateşleri ölçülerek bunlar kayıt altına alınacak.

Biraz fazla risk almış oluyoruz

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Millî Eğitim Bakanlığı’nın okullarda Kovid-19 pozitif vak’a çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalarını değerlendirdi. T24’deki habere göre Ceyhan şu ifadeleri kullandı: “Okul rehberinde pozitif tek öğrenci varlığında sınıfın geri kalanının eğitime devam ettiğini birkaç gün önce paylaşmıştım. İtirazlar olmuştu; ‘İlk üç sınıfta sınıf evde karantinaya alınıyor, bizim okulda öyle değil’ şeklinde. Rehberin son hali bu. Eğitime ara verilmesi için o sınıfta en az 2 vak’a çıkması gerekiyor. Bilim kurulundaki arkadaşlarımız böyle uygun görmüş. Ancak iki pozitif belirtili hasta olduğunda bunun çok daha fazlası belirtisiz çocuk olabilir.” Ceyhan, “Karantinayı ancak 2 belirtili hasta varsa uygulamakla biraz fazla risk almış oluyoruz” uyarısında bulundu.