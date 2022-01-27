‘Karneler bir fırsat olarak görülmeli’

Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, karnenin asıl amacının öğrencilere kendi performanslarına ilişkin geri bildirim vermek olduğunu, bu sebeple öğrencilerin karnelerinin akademik gelişimi desteklemek için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, karnenin, derslerin ne derece öğrenildiğini gösteren bir ölçüt olmanın yanında öğrenciler ve ebeveynlerin geleceğe ilişkin beklenti ve hedeflerini de belirlemesine yardımcı bir araç olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Coşkun, çocukları karne alan ailelere tavsiyelerde bulundu. Coşkun, salgın sürecinde tamamen yüz yüze yürütülen bu dönemin karnelerinin de bu özel durum kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Coşkun, “Öğrenciler ve eğitimciler okul ortamında maske, mesafe gibi kısıtları ve sağlık endişeleri ile birlikte öğrenme sürecini devam ettirdiler. Bu çabanın takdir edilmesi çok önemli. Çaba ve motivasyon, öğrenmenin tetikleyicisi olan değerli özelliklerdir. Ebeveynlerin karnedeki ders başarılarını değerlendirirken bu açıdan yaklaşmaları gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

‘Başarılı öğrenme’

Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, karnenin asıl amacının öğrencilere kendi performanslarına ilişkin geri bildirim vermek olduğunu, bu sebeple öğrencilerin karnelerinin akademik gelişimi desteklemek için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek, karne notlarını öğrencilerle birlikte inceleyip gelecek döneme ilişkin hedefler koymanın karnenin amacına ulaşmasını sağlayacağını kaydetti. Öğrenci başarısının kolektif bir çabayla gerçekleşeceğini aktaran Coşkun, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çocuk, aile, öğretmen, okul bir sistem içerisinde bu çabanın ‘başarılı öğrenme’ olarak ürüne dönmesini sağlar. Öğrencilerin karne başarısını da bu şekilde yorumlamak gerekiyor. Karne, derslerin ne derece öğrenildiğini gösteren bir ölçüt olmanın yanında öğrencilerin ve ebeveynlerin geleceğe ilişkin beklenti ve hedeflerini de belirlemesine yardımcı olan bir araçtır. Öğrencilerin ilgi duydukları, başarılı oldukları dersler kendilerini tanımasına yardımcı olur, aileler de çocuklarını hangi alanlarda desteklemeleri gerektiğini anlayıp buna göre düzenleme yapabilirler”