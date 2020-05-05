LGS tedbirleri animasyon filmle açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için alınan önlemleri animasyon filmle anlattı.

'Her öğrenci kendi okulunda LGS'ye girecek'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da Twitter hesabından paylaştığı animasyon filmde, sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrencilerin kendi okullarında sınava girecekleri belirtildi.

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerektiği kaydedilen filmde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacak.

Okulda kantinlerin açık olmayacağını göz önünde bulundurarak öğrenciler ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebilecekler. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacak.

Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacak.

Öğrenciler, önceden dezenfekte edilmiş binalara, maskeleri takılı halde, bekletilmeden, sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacak.

Tüm okullarda rehber öğretmenler koronavirüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilere ve öğrencilere yardımcı olmak için okul dışında görevli olacak.

Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecek. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacak. Öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin verilmeyecek.

Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecek. Öğrencilerin binalara giriş ve çıkışlarında velilerin izdiham oluşturmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav sonunda öğretmenleri gözetiminde binadan çıkan öğrenciler velilerine sosyal mesafe korunarak teslim edilecek."