MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında kura çekilişi yapıldı. Öğretmen atama kurası çekiliş töreni MEB Başöğretmen Salonu’nda yapıldı. MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci 28 Ağustos tarihinde başlamıştı. SONUÇ SORGULAMA SAYFASI Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar gerçekleştirdi. NTV

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