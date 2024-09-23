Mülakatlarda KPSS puanı esas alınmalı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), öğretmen alımlarında uyguladığı mülakatların sonuçlarını açıklamamasına eleştiriler devam ediyor.

MEHMET KARA - ANKARA

Konuyla ilgili bir eleştiri de Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin’den geldi. Mülakatın haksızlık olduğunu söyleyen Şahin, KPSS puanının esas alınması gerektiğini, bu süreçte gençlerin yaşadığı kaygıların giderilmesi için sonuçların bir an önce açıklanması gerektiğini belirtti. Mülakat sonuçlarının hâlâ açıklanmamış olmasının, öğretmen adayları arasında büyük bir endişe oluşturduğunu ifade eden Şahin, Danıştay’daki davanın hukuken sonuçları açıklamaya engel olmadığını belirtti. “Mesleğe başlama heyecanı içinde olan öğretmen adaylarımızın merakı giderilmelidir” diyen Şahin, mülakatların getirdiği sorunlarını şöyle sıraladı: referans ve torpil düzeni, subjektif değerlendirmeler ve anlık strese bağlı gerçekçi olmayan sonuçlar.

KPSS ile aynı olmalı

Özellikle farklı bölgelerdeki komisyonların mülakat puanlamasında farklılık gösterdiğine dair iddiaların, itirazlarının ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini vurgulayan Şahin, bu durumun gençler için büyük bir haksızlık oluşturabileceğine dikkat çekti. “Mülakat sonuçlarının yanlışlıkla açıklandığı, sonra sistemin tekrar kapatıldığı” yönündeki iddiaların da altını çizen Şahin, bu konularda tatmin edici bir açıklama yapılmadığını ifade etti. Süreçteki olumsuzlukların, öğretmen adaylarını derin bir üzüntü içine soktuğunu belirten Şahin, “KPSS puanı ile mülakat puanının aynı olması” şeklinde bir yöntem tercih edilmesi gerektiğini savundu.