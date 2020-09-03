Özel derse talep arttı

Türkiye’nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut.com, pandemi dönemiyle birlikte gelen okula yardımcı özel ders taleplerinin olduğu kapsamlı bir dosya hazırladı.

1 Eylül 2019 – 31 Ağustos 2020 dönemindeki taleplerin incelendiği verilere göre; okula yardımcı özel ders talepleri % 27 artış gösterdi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile birlikte eylül ayında okula yardımcı özel derslere yoğun ilgi bekleniyor. Türkiye genelinde en çok tercih edilen dersler Matematik, İngilizce ve Fizik dersleri oldu. En ucuz olduğu dersler sırasıyla; ortalama 96 TL ile Matematik ve ortalama 97 TL ile İngilizce özel dersi oldu. Özel ders fiyatlarında geçen yılın aynı dönemine göre %11 artış gözlemleniyor. İstanbul – Yeni Asya

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