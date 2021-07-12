Özel eğitim meslek okulu mezunları YKS'ye girebilecek

Özel eğitim meslek okullarından mezun olanlar, 2022 yılından itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girebilecek.

Özel eğitim meslek okulu mezunları yükseköğretime devam edebilecek. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitimde elde edilen başarıyı ve deneyimleri özel eğitim meslek okullarına aktardıklarını anlattı. Özer, özel eğitim meslek okullarının çok başarılı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim meslek okullarımızda 18 mesleki eğitim alanında eğitim verilmekte olup, 81 ilde 184 özel eğitim meslek okulunda yaklaşık 13 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Bu okullarımızdan mezun olanlar yükseköğretime devam edemiyorlardı. 1 Temmuz 2021'de yaptığımız düzenleme ile artık bu sorun ortadan kalktı. 2022 yılından itibaren bu okul mezunlarımız da YKS'ye girebilecekler."

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