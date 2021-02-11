Özel okullar kapanıyor

Tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgını, en hızlı dönüşümün yaşandığı eğitim sektörüne vurdu.

Yüz yüze eğitim kısa sürede yapılan düzenlemelerle online eğitime dönüşünce, özel okulların 1 milyon 376 bin 609 olan öğrenci sayısı 1 milyon 71 bin 476’ya geriledi. Oluşan zararın ise 10 milyar lirayı aştığı bildiriliyor. Dünya gazetesinden Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın haberine göre; Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu süreçte en büyük kaybı öğrenci sayısı 216 bin 500 olan anaokulları yaşadı. Yeni dönemde anaokullarına kayıt yaptıran öğrenci sayısı yüzde 58 azalarak, 90 bin 517’ye düştü. Tüm özel okullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yüzde 49,66 olan doluluk oranı ise yüzde 42,66’ya geriledi. İnternet üzerinden gayrimenkul satışı yapan en büyük portallardan Sahibinden.com’da “öğrencisiyle devren kolej” başlıklarıyla okullar satılıyor.İlanlar sadece İstanbul’la sınırlı değil. İstanbul dışında da devirler göze çarpıyor