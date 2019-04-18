Prof. Dr. Sönmez: Beyin göçünü engellemek için bilim insanlarımızı ağırlayacak zemin hazırlamalı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sönmez, "Beyin göçünü engellemek için üniversiteler veya hastane yöneticileri, yurt dışına gitmiş değerli bilim insanlarımızı ağırlayacak zemini hazırlamalı." dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, son günlerde tartışılan bir konu haline gelen "beyin göçü"ne ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yurt dışına giden bilim insanlarının geri dönüşünün kolaylaştırılması gerektiğine dikkati çeken Sönmez, "Tersine beyin göçünde en önemli faktör, dönüp geldiğiniz zaman 'Sistem beni kabul edecek mi?' sorusuna yanıt bulmaktır. Çünkü ülkemizde tekkeyi bekleyen çorbayı içiyor. Dışarıda belli bir pozisyona gelmiş ve kariyer elde etmiş çok değerli insanlar var. Bu noktada Türkiye'nin liyakat problemini çözmesi, tersine beyin göçünü kolaylaştıracaktır. Ben bu konuda çok şanslı oldum." diye konuştu.

Sönmez, yurt dışında belli bir eğitimin aldıktan sonra ülkesine dönmeyi tercih eden insanların, Türkiye'deki makam ve seviyesinin en iyi şekilde tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yurt dışından dönen meslektaşlarım, Türkiye'de bir hastaneye gidiyor. Düşünün ki sizin kıdeminizin çok çok altındaki insanlar şefiniz pozisyonunda olabiliyor. Özellikle tıp alanındaki cerrahi branşlarda bu çok önemli. Sizin yüzlerce defa yaptığınız bir ameliyatı karşınızdaki insan hiç yapmamış ama size şeflik yapıyor. Bu çok üzücü bir durumdur ve o insan sizin önünüzü açmamak için elinden geleni yapabiliyor.

Beyin göçünü engellemek için üniversiteler veya hastane yöneticileri, yurt dışına gitmiş değerli bilim insanlarımızı getirmek istiyorlarsa, onu ağırlayacak zemini de hazırlamalı. Yoksa bu insanlar iki sene içinde küsüp geri dönüyor. Birçok meslektaşım bu durumu yaşadı. Benim ise en büyük şansım, Sayın Cem'i Demiroğlu'nun güvencesi oldu ve ülkemizde özellikle koroner cerrahinin tırmanma döneminde işime başlamam oldu. Türkiye'de çalıştığım süre içinde çok büyük ekipler yetiştirdim. Yetiştirdiğim uzman sayısını bilmiyorum ama en az 20 doçent yetiştirdim bunun 10-12'si de profesör oldu."

Türkiye'de çalışmalarını ortaya koyabilecek zemin bulamayan meslektaşlarının, yurt dışına gitmeyi tercih ettiklerini ifade eden Sönmez, "Ekonomistler, mühendisler için de kendi çalışmalarını sunacakları altyapı bulmaları önemlidir. Çok değerli bilim insanları Türkiye'de birtakım kutuplaşmalar nedeniyle bu insanlar, yönetici kadroya gelemezlerse ezilmelerine neden olur. Onun için yöneticilerin özellikle rektör seviyesindeki yöneticilerin, değerli bilim insanlarına sahip çıkması gerekiyor. Her şey para değildir. Bu insanlar, emin olun sadece çalışmak ve üretmek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençler yurt dışına gitsin sonra ülkemize geri dönsün"

Bilim insanlarının hak ettiği pozisyonun sadece para anlamına gelmemesi gerektiğini dile getiren Sönmez, "Hak ettiği sosyal şartların da hazırlaması ve sistem içerisinde güçlü olmasını sağlamak lazım." dedi.

Gençlere önerilerde de bulunan Sönmez, şunları kaydetti:

"Gençlere önerim mutlaka yurt dışına gitsinler, doya doya okusunlar ama sonunda ülkemize geri dönsünler ve hizmet etsinler. İngiltere'de yaşadığım günlerde, her hangi bir olumsuz tutum ile karşılaşmadım ama her zaman bir İngiliz'den daha çok çalıştım. Çok çalıştığım için sistem içinde büyük kabul gördüm. Fakat belli bir süre sonra içinize gurbetlik duygusu çöküyor. Yurt dışında yaşayan bilim insanlarının da yaşadığı gurbet duygusu ve vatan özlemidir.

Yurt dışında bir süre sonra size yapılan herhangi bir yanlışlık, daha fazla üzülmenize sebep oluyor. Belki o yanlışlığı kendi ülkemizde de görüyoruz ama insanda, 'Acaba ben bunlardan olmadığım için mi bunlar başıma geliyor' diye bir kaygı oluşuyor. Gençler öncelikle üniversiteyi Türkiye'de okusun. Yurt dışında tıp fakültesi bitiren birinin gelip Türkiye'de doktorluk yapması pratik olarak mümkün değildir. Tıp fakültesini Türkiye'de bitirdikten sonra en az iki yıllığına yurt dışına gitsinler alacakların alsınlar ve ülkelerine geri dönsünler."