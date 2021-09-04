Türkiye’de Eylül ayı başı itibarıyla günlük Covid-19 vak’a sayıları 20 binlerin üzerinde.

Euronews’e konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ‘Türkiye’de covid-19 ile olan bitenin ciddiyeti anlatılmayarak algı sürecinin kötü yönetildiği ve aşılamada kötü bir başlangıç yapıldığı’ görüşünde. Şenol, artan vaka sayıları ile yoğun bakımların dolmaya başladığını ve acilde kalan diğer hastaları başka yerlere nakledebilmek için günlerce uğraştıklarını dile getirdi. Şenol, “Vak’aların hareketlendiği asıl kapalı alanlar ile ilgili hiçbir tedbir alınmadı. Hastanelerimiz sadece covid hastası baktı onun dışındakiler kendi kaderine bırakıldı. Başından beri söyledik, fabrikalar ve diğer kapalı alanlarda tedbir alınmalı ve güvenli hale getirilmeliydi. Mümkün olduğu kadar sınırlı açılmalar yapılmalıydı. Biz on altı ay boyunca çok değişik değişik pikler gördük ve okullarımız hep kapalı kaldı. Bunların hiçbiri yapılmadı o nedenle Türkiye’de salgın hiçbir zaman kontrol altına alınamadı.’’