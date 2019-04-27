Sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile okula kütüphane kurdu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki köy okulunda ücretli öğretmenlik yapan Aykut Karademir, oluşturduğu kütüphaneye sosyal medya üzerinden başlattığı "1 Kitap 2 Kanat" kampanyasıyla yaklaşık 350 kitap kazandırdı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki köy okulunda ücretli öğretmenlik yapan Aykut Karademir, oluşturduğu kütüphaneye sosyal medya üzerinden başlattığı "1 Kitap 2 Kanat" kampanyasıyla yaklaşık 350 kitap kazandırarak, öğrencilere kitap sevgisi aşıladı.

İlçeye bağlı Kızılbel köyünde 130 öğrencinin eğitim gördüğü Kızılbel Yunus Emre Ortaokulunda özel eğitim öğretmeni olarak göreve başlayan 30 yaşındaki Karademir, okulda kütüphane olmadığını fark etti.

Karademir, okul müdüründen izin alarak bir sınıfı kütüphane olarak düzenlemek için kolları sıvadı.

Sınıfın duvarlarını boyayan ve Aşık Veysel, Necip Fazıl Kısakürek, Barış Manço, Charlie Chaplin gibi ünlü isimlerin portre ve şiirleriyle süsleyen Karademir, daha sonra kitap bağışı için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

"1 Kitap 2 Kanat" kampanyayla kütüphaneye yaklaşık 350 kitap kazandıran Karademir, hayırseverlerin desteğiyle koltuk, masa, kanepe ve sandalye de temin ederek öğrencilerin derslerden kalan zamanını verimli geçirmelerine imkan sağlayan ortam oluşturdu.

"Çocukları kütüphaneler aracılığıyla geleceğe hazırlayabiliriz"

Aykut Karademir, branşının edebiyat olduğunu, aldığı 80 saatlik ders sertifikasıyla özel eğitim öğretmeni olarak Kızılbel Yunus Emre Ortaokuluna görevlendirildiğini söyledi.

Okula geldiğinde kütüphane eksikliğini fark ettiğini anlatan Karademir, "Bu yıl göreve geldiğimde ilk olarak özel eğitim sınıfının fiziksel ortamını düzenlemeye çalıştım. Okulda kütüphane olmadığını da fark ettim. Kütüphane bölümünü öğrencilerin giyinme odası olarak kullandığını gördüğümde üzüldüm. Okul müdüründen izin alarak kütüphane oluşturmak için çalışmalara başladım." diye konuştu.

Karademir, amacının öğrencileri kütüphaneye çekmek olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin dikkatini çekmek için fiziksel ortamı hazırladık ve birçok ünlü isme duvarlarda yer verdik. Kütüphaneyi renklendirdik. Sosyal medyadan başlatmış olduğum '1 Kitap 2 Kanat' kampanyasıyla yaklaşık 350 kitabı kütüphaneye kazandırdık. Ayrıca koltuk, masa, kanepe, sandalye desteği de gördük. Kütüphaneyi oluşturmaya başladık. Öğretmenlik fedakarlıktır ve yol göstericiliktir. Kütüphane kurmak, hayat kurmaktır. Buradaki çocukların olanaklarını düşünüp iyi çocuklar yetiştiğini gördüğümden 'Bu işi neden başaramayayım?' diye düşündüm. Başardığım için mutluyum, amacıma ulaştım."

Çocukların kütüphane sayesinde geleceğe hazırlanabileceğini belirten Karademir, "Ders saatlerim dışında kalan zamanımda arkadaşlarımla fiziksel ortamı düzenledim. Gönüllü olarak çocuklara bir şey katmaya çalıştım." dedi.

Karademir, kütüphanede hala kitap eksik olduğunu aktararak, öğrencilerin kitaplar sayesinde eleştirel düşünmeyi öğreneceklerini ve araştırma yapmayı seveceklerini sözlerine ekledi.