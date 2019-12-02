Sözleşmeli öğretmen sayısı artıyor

Okullarda “sözleşmeli” ve “ücretli” statülerinde çalışan öğretmenlerin sayısı giderek artıyor.

2018-19 öğretim yılında resmi kurumlarda görev yapan tüm öğretmenlerin yüzde 7.7’si sözleşmeli. Bu oran 2016-17’de yüzde 2.2, 2017-18’de yüzde 4.4’tü. Ek ders karşılığında görev yapan ücretli öğretmen sayısı ise tahmini olarak 92 bin. Eğitim Reformu Girişimi’nin hazırladığı Eğitim İzleme Raporu 2019’un dördüncü dosyası “Öğretmenler”de, “Oysa tüm öğretmenlerin eşit statüye sahip olduğu ve öğretmen yeterliliklerine sahip olmayan kimsenin öğretmen olarak görev yapmadığı bir düzenleme gereklidir. Aynı anda hiçbir sınıfın öğretmensiz kalmamasını güvence altında tutmak önemlidir” deniliyor. Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre öğretmen politikalarındaki mevcut durumun değerlendirildiği raporda yer alan bazı tespitler ve öneriler şöyle: “2018-19 öğretim yılına ilişkin verilere göre Türkiye’de öğretmen sayısı 1 milyon 77 bin 307. Önceki yıla göre, toplam öğretmen sayısı yaklaşık yüzde 5 arttı. Öğretmenlerin yüzde 84.2’si resmi kurumlarda, yüzde 15.8’i özel kurumlarda görev yapıyor. “Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri verilerine göre net öğretmen ihtiyacı ise 92 bin 165.”