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9 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Tercih yapacaklara tavsiyeler

08 Ağustos 2020, Cumartesi 15:00
Pavotek ve IntelProbe Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, yerli teknoloji şirketlerinin ve Türkiye’nin, ileri teknoloji alanlarında çalışan gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Alper Özbilen, başarının önemli olduğunu, ancak tek bir sınav ile sınırları çizilemeyecek ufka sahip olmanın çok daha değerli olduğunu belirterek, “İş hayatında başarı, kendini sürekli geliştirmek, azmetmek ve çalışmaktan geçiyor.” ifadelerini kullandı. Özbilen, şunları kaydetti: “Hayalcilikten bahsetmeyeceğim ama hayalsiz de başarının mümkün olmayacağını belirtmek isterim. Bir gencin ufkunun sadece mezun olur olmaz nasıl iş bulacağının stresiyle daraltılmaması gerekiyor. Gençler kendilerini sadece iş verilecek edilgen bir nesne gibi konumlandırmamalı. Aksine mezuniyet sonrasında da inşa etmeye devam edecekleri kariyerleri için potansiyel işveren olabilme vasfını da kendilerinde görmeliler. Özbilen, son 10 yılda bilişim ve savunma sanayii alanlarına çok ciddi destekler verildiğini anımsattı.

İyi kariyerin önündeki engel, zahmetsiz sonuç iştahı

Özbilen, yerli teknoloji şirketlerinin ve Türkiye’nin, ufku; uyduda, uzayda, kuantum teknolojilerinde, gelişmiş aviyonik sistem tasarımında, kriptolojide, çip ve hassas elektronik komponent üretiminde, sensör teknolojilerinde olan gençlere ihtiyacı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Üniversite tercihi telaşıyla kendi geleceklerine ilişkin önemli kararlar alma arefesinde olan genç arkadaşlarımızın, girecekleri bölüm matematik, fizik, kimya gibi temel bilim disiplinleri veya elektronik, endüstri, makina gibi mühendislik dalları olsun, bilgisayar ve bilgisayar bilimlerinden, bilhassa yazılımdan hayatlarının hiçbir döneminde uzak kalmaması gerekiyor. Belirli ölçüde yazılım bilmek günümüz koşullarında okuma yazma bilmekle aynı anlama geliyor. Yazılım öğrenmek gibi mesleği tamamlayıcı birçok kabiliyet, internet üzerinden elde edilecek materyallerle veya bir takım kurslarla ama her şeyden önce istek ve sabırla sanılandan daha kolay edinilebilir. Kariyer sadece okulla ve bölümle değil, her türlü gayretin toplamıyla inşa edilir. İyi bir kariyerin önündeki en büyük engel, kısa yolla ve zahmetsiz sonuç alma iştahına sahip olmaktır.”

AA

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