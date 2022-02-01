Türkiye’den 10 üniversite ilk 500’de

Uluslar arası 11 sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan ‘dünyanın en iyi üniversiteleri’nin yer aldığı listelerde Türkiye’den 10 üniversite, en az bir sıralamada ilk 500’e girdi.

ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı’nca (URAP) açıklanan rapora göre, dünyanın 11 sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” listelerinden 3’ünde ilk 500’e Türkiye’den ODTÜ, iki ayrı listeye ise Boğaz- içi, Hacettepe ve İstanbul üniversiteleri girdi. ODTÜ URAP Laboratuvarı’nın da aralarında olduğu 11 üniversite sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS’in, Türkiye’deki 203 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmeleri, ODTÜ URAP tarafından yayımlandı. Buna göre, 2021 yılı dünya genel sıralamalarından en az birine ilk 500’den girebilen 10 Türk üniversitesi bulunuyor. ODTÜ, 11 ayrı “Dünyanın En iyi İlk 500 Üniversitesi” listesinin 3’üne girme başarısı gösteren Türkiye’den tek üniversite oldu. Dünya sıralamalarından 2’sinde ilk 500’de yer alabilen 3 üniversite ise Boğaziçi, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi oldu. Haber Merkezi

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