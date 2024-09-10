Urfa’da 12 bin öğretmen açığı var

2024-2025 eğitim dönemi, bugün başlıyor ancak Urfa’daki eğitim sorunları, öğrencilerin başarısını etkiliyor. Sendikalar ve uzmanlar, öğretmen açığı, yetersiz derslikler ve taşımacılık gibi problemleri öne çıkararak, kentte eğitim kalitesinin giderek düştüğüne işaret ediyor.

Eğitim Sen Urfa Şube Eşbaşkanı Özlem Ulutaş Şengül, Urfa’daki eğitim sistemini olumsuz etkileyen en büyük sorunun öğretmen açığı ve yetersiz derslikler olduğunu söyledi. İlk ve orta kademedeki sınıfların kalabalık olduğunu, 50’yi bulduğunu vurgulayan Şengül, tasarruf tedbirleri kapsamında okullarda sınıfların birleştirilmeye çalışılmasının mevcut problemleri daha da derinleştireceğini belirtti. Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, kentteki eğitim sorunlarına dikkat çekerek, Urfa’da öğretmen açığının 12 bini aştığını vurguladı. Haber Merkezi

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