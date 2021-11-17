Vakıflar ihlasla çalışmalı

Bursa’da Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği konferans salonunda yapılan bir programda vakıf çalışmalarının ihlas ve samimiyetle yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

HASAN ÖZGÜNDÜZ - BURSA

Bursa’da vakıf çalışmaları konusunda kalabalık bir katılımla bir program gerçekleştirdi. Güney Marmara Eğitim Komisyonunun marifetiyle tertiplenen ve her yıl tekrarlanan program Bursa’da Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği konferans salonunda yapıldı.

Bursa Yeni Asya Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin misafirperverliği ile programlardan önce Derneğin alt salonunda; katılımcılara ve misafir dinleyicilere kahvaltı verildi. Kahvaltı sonrasında, Derneğin giriş katında bulunan Konferans Salonunda; Hasan Fevzi Rüzgar’ın Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan programa; sunumlarla başlandı.

İlk sunum, Dershane Hayatı ve Talebe Hizmetleri başlığı altında İbrahim Tuç tarafından yapıldı. Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar’ın neşri, ilânatı noktalarından Nur medreselerinin tarihi gelişimini örnekleriyle dile getiren Tuç, dershane hayatı ile ilgili şu konulara dikkat çekti:

Dershane hayatı, Risale-i Nur’un kısa bir tarihçesi, İlk dershane hayatının teşekkülü ve yayılması, Dershane hayatının işleyişi ve meşveretin önemi.

Çok önemli mesuliyetli ve ihtiyaç olan imanı kurtarma çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğini örneklemelerle anlatan Tuç, devamla şu başlıklarla sunumunu dile getirdi: İman, Kur’ân, İslâm ve Risale-i Nur hizmetlerinde çalışmak demek; ihlâsla, uhuvvetle gayretle olur.

Kısa bir ikramın ardından Rıfat Okyay, “Risale-i Nur’un kudsî mahiyeti nedir? Ve Risale-i Nur dersleri nasıl yapılmalıdır?” başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdi. Okyay özetle hem Risale-i Nur’un metinlerinde geçen işaret ve izahlardan hem de Bediüzzaman Said Nursî’nin dilinden ve hayatından örneklerle Risale-i Nurlar’ın ilhamî olarak yazdırıldığını anlatarak Risale-i Nurlar’ın çok büyük bir dikkat ve özenle okunması, anlaşılması lâzım gelen, ahirzaman insanlarına ve inançlarına hitap eden tefsir, eserler olduklarını ifade etti. Burada önemli olanın sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa lâzım olan Allah’a inancın, Peygamberlere inanmanın, Tevhidin, Vahdaniyetin, Haşrin, Adâletin, Kaderin temel konu ve fikirler olarak herkesin anlayacağı şekilde izah edilmesi, anlaşılması, anlatılması ve ciddî olarak bu işlerin yapılabilmesi için Risale-i Nurlar’ın dikkatlice okunmasıdır…

Ramazan Oruç da, Risale-i Nur mesleğinin bazı özellikleri, meşveretin önemi, neşriyatın önemi konularında sunumunu yaptı. Oruç, mesleğimiz gaye-i hareketimiz ve hedefimiz yaptığımız işlerin mübarekliği noktasından Risale-i Nur mesleğinin bazı özelliklerini şu başlıklarla dile getirdi:

Mesleğimiz, sırr-ı ihlâsa dayanarak, müsbet hareket ederek, müsbet iman hizmeti içerisinde bulunabilmek. Risale-i Nurlar’a hakikî manada vâkıf olarak; Risale-i Nur’a ve Bediüzzaman’a talebe olmak. İman hizmetleri içerisinde “Manevî cihad” anlayışı içerisinde olabilmek, dünyevî meseleleri ve siyaseti öne çıkartmamak, şahsı değil, “Şahs-ı Manevi’yi” esas almak. İman, Kur’ân ve İslâmiyete Risale-i Nurlar’la hizmet noktasında neşriyata önem vermek. Risale-i Nurlar’la birlikte, Yeni Asya ve yayınlarını takip edebilmek konusunda tahşidat yaptı.

Bünyamin Gerdan ise, Peygamber Efendimiz (asm) zamanında Ashab-ı Suffa örneği ile başlayan bu anlayışın zamanımızda Bediüzzaman’ın da istek ve arzularıyla Risale-i Nurlar’la iman, Kur’ân ve İslâmiyete hizmet noktasında bu anlayış ihya edilmiştir dedi.

Gerdan, devamla şunları dile getirdi:

“Önemli olan hitmetlerin dünyevî ve uhrevî hiçbir şeye âlet edilmeden yapılabilmesidir. Daha önce Risale-i Nurlar’la iman, Kur’ân ve İslâmiyet dâvâsına hizmet etmiş büyük ve mübarek zatları rahmetle ve şükranla yâd ediyoruz… Rabbim bizleri iman, Kur’ân ve İslâmiyet hizmetlerinde istihdam etsin.”

Okunan Kur’ân ve duâ ile Bursa Yeni Asya Derneği’nde gerçekleştirilen program sona erdi.