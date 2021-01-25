Yanlış oyuncak seçimine dikkat

Doç. Dr. Sevil Karaman, “Salgında zamanının çoğunu evde oyun oynayarak geçiren çocukların oynadığı oyuncakların güvenli olup olmadığı göz ardı edilmemeli. Yanlış oyuncak çocuğu gözünden edebilir” uyarısında bulundu

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü’nden Doç. Dr. Sevil Karaman, salgında zamanının çoğunu evde oyun oynayarak geçiren çocukların oynadığı oyuncakların güvenli olup olmadığının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, “Yanlış oyuncak çocuğu gözünden edebilir.” ifadesini kullandı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, yanlış ve standarda uygun olmayan oyuncakların görme sağlığı açısından risk olduğunu vurguladı.

Kırık ve eskimiş oyuncakları hemen atın

Karaman, şunları kaydetti: “Yanlış oyuncak seçimi sebebiyle göz yaralanmaları yaşanabilir. Oyuncaklarla göz güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için çocuklarımıza oyuncak seçerken etiketlendiği şekilde yaşına uygun olanı tercih edin. Bunun yanında evinizdeki kırık ve eskimiş oyuncakları atın. Keskin kenarlı oyuncaklarla olabilecek göz yaralanmaları riskine karşı da koruyucu gözlük kullanın. Çocuklar için neyin güvenli olduğunu ayırt etmek ebeveyn sorumluluğunda. Çocuk gelişiminde önemli bir yere sahip olan oyuncakları çocuklarınızın elinizden büyük bir tepkiyle almamaya çalışın. Oyuncak satın almadan önce araştırın. Oyuncak ambalajının üzerindeki yazılar, yaşa uygun olup olmadığını gösterir. 7 yaşındaki bir çocuk için uygun olan bir oyuncak, yürümeye başlayan bir çocuk için güvenli değildir. Oyuncakları çocuğunuzun yaş grubuna uygun seçin.”