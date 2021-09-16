Yarım milyon sığınmacı çocuk eğitime erişemiyor

Türkiye’deki geçici koruma altındaki sığınmacılar için bakanlık bütçesinden ayrılan pay, sığınmacıların eğitime katılımı ve istihdam edilen öğretmen sayısı bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşındı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in verdiği bilgiye göre bakanlığa bağlı okullarda 771 bin 458 sığınmacı öğrenci öğrenim görüyor. BM ile Türk hükümeti ortaklığında Suriye krizine müdahaleye dönük hazırlanan 2021-2022 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) raporu ise geçici koruma sağlanan okul çağındaki Suriyeli çocukların yüzde 35,8’inin okula gidemediğini ortaya koyuyor. Raporda, “Kayıt verilerinin ayrıştırılması, kayıtlı olmayan çocukların yüzdesi ile okul öncesi (yüzde 75,6) ve ilköğretim (20,5) seviyelerinde okul dışı çocukların sayısında önceki yıllara göre önemli bir artışa işaret etmektedir. Bu da önceki yıllardan farklı olarak, 2020-2021 verileri okul öncesi ve ilköğretim düzeyindeki çocukların kayıt oranında bir düşüş olduğunu göstermektedir. Eğitim veya öğretim programlarına kayıtlı olmayan yaklaşık 428 binden fazla okul çağındaki çocuk en dezavantajlı ve hassas olanları temsil etmektedir” denildi.

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