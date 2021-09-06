Yıl sonuna kadar 60 bin atama istiyoruz

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, telafi eğitimlerinin sağlıklı yürütülmesi için 2021 yılı sonuna kadar en az 60 bin atama istedikleri söyledi.

Öğretmen atamalarının pandemi döneminin en büyük sorunlarından olduğunu söyleyen Geylan, “Norm kadro açığının 109 bin 616 olduğu, ücretli öğretmen sayısının 69 bin 326’ya ulaştığı, atama bekleyen öğretmenlerin sayısının 500 bini aştığı ve yoğun bir telafi programına başlanacağı göz önüne alındığında 2021 yılı için 3 Eylül tarihinde yapılan 20 bin atama sayısı çok yetersizdir. Hal böyle olunca 2021 yılı sona ermeden en azından ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmalıdır. Bu noktada talebimiz en az 60 bin atamadır” dedi.

MAĞDURİYETLERE SON VERİLMELİ

Geylan, “Okullar yüz yüze eğitimle açılırken; ilçe emri verilmediği için aynı il içinde ailesinden ayrı yaşayan öğretmenlerimizin büyük bir mağduriyet yaşadığını belirtmek istiyoruz. Bu mağduriyete son verilmeli, Bakanlık 50 kilometre ve 3 yıl şartı üzerinden ilçe emri hakkı aileleri birleştirmelidir. Yeni eğitim-öğretim yılında mülakatın tamamen kaldırılmasını da ifade eden Talip Geylan şunları söyledi:

“Proje okullarına yapılan keyfi atamalar son bulmalı, bu okullara atamalar MEB’in Yönetici Atama Yönetmeliğine bağlı olarak gerçekleştirilmelidir. Öğretmen atamaları sözleşmeli, ücretli olarak değil, sadece kadrolu olarak gerçekleştirilmeli; tüm sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir”

Ankara - Recep Gören