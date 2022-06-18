YKS'de 1. aşama tamamlandı

Milyonlarca üniversite adayının beklediği gün geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk basamağı YKS’nin 1’inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi.

3 milyon 243 bin 425 adayın geleceğini belirlemek için iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulacağı sınavın ilk oturumu 135 dakikadan bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı. Sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldığından üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilecek. Öğrenciler yarın da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için sınav salonlarında ter dökecek. Haber Merkezi *** 50 yaşındaki kadın YKS’ye kızıyla girdi Samsun’un Havza ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Müberra Erdoğan, liseyi açıktan tamamladıktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) kızıyla aynı binada girdi. Özel bir firmada çalışan Müberra Erdoğan, çocukluk yıllarında annesinin hastalığı nedeniyle kardeşlerine bakmak için ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Evlendikten sonra eşinin de desteğiyle önce ortaokulu, geçen yıl da liseyi açıktan tamamlayan Erdoğan, 20 yaşındaki kızı Merve Erdoğan ile aynı binada YKS’ye girdi. Eşinin desteğiyle ortaokul ve lise diplomasını aldığını belirten Erdoğan, kızıyla aynı anda üniversite sınavına girmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



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