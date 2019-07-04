YÖK’ten rektörlere mobbing uyarısı

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) devlet üniversitelerine gönderilen yazıda, “Yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz” uyarısında bulunuldu.

YÖK’ten edinilen bilgiye göre, yeni atanan rektörlerin mevcut dekanlara yönelik sergiledikleri bazı tutum ve uygulamalara ilişkin son dönemlerde çeşitli şikâyetlerin ve duyumların YÖK’e ulaşması üzerine bütün devlet üniversitelerine bir yazı gönderildi. Yazıda, kimi üniversitelerde yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevden ayrılmaları yönünde telkinde bulunulduğu veya mobbing yapıldığı bilgilerinin alındığı ve şikâyetlerin ulaştığı belirtildi. AA

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