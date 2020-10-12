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12 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yüz yüze eğitimde ikinci aşama

12 Ekim 2020, Pazartesi
Yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamada, bugünden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel ihtiyaçlı çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı.

MillÎ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamada, bugünden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı. Kovid-19 salgını sebebiyle TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamalarıyla yürütülen uzaktan eğitim sürecinde, yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamasının ilk basamağı, 21 Eylül Pazartesi itibarıyla hayata geçirildi. Bakanlık, yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamayı ise bugünden itibaren uygulamaya koydu. İlkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf ile ortaokul 8’inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12’nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Okula gelmeyen öğrencilere uzaktan eğitime devam 

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 faaliyet saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, Din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze verilecek. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğ- renciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.

500 bin tablet dağıtılacak

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve bu haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim ihtiyaç halleri gibi hususlarda resmî veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il millî eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. 

AA

Etiketler: yüz yüze eğitim, ikinci aşama
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