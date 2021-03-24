Yüz yüze sınav takviminde yeni güncelleme

Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. İlkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

Yüz yüze sınavlar ertelendi Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek." ifadesine yer verildi. AA

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