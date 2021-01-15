16 Şubat’a kadar bakın!

VATANDAŞLAR TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERE İLİŞKİN ONAYLARINI 16 ŞUBAT 2021 TARİHİNE KADAR WWW.İYS.ORG.TR ADRESİNDEN KONTROL EDEBİLECEK VE ONAY TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK.

Ticaret Bakanlığı’nın, tüketicilerin istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalar gibi iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla oluşturduğu “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)” hizmete açıldı. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını 16 Şubat 2021 tarihine kadar www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek. İleti Yönetim Sistemi ile, onaysız ticari elektronik iletilerin gönderilmeden engellenmesi, istenmeyen mesaj, mail ve telefon trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

16 ŞUBAT’A KADAR ŞİKAYET HAKKINIZ VAR

İYS ile tüketicilerin verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görüp kontrol edebileceğini ve reddetme hakkını kullanabileceğini belirten Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Vatandaş bu sistem üzerinden aslında sadece 16 Şubat’a kadar değil, istediği zaman istediği markaya, firmaya onay veya red verme hakkına sahip. 16 Şubat’a kadar da şikayetçi olduğu markaları bildirebilecek. Örneğin izniniz dışında veya hiç müşterisi olmadığınız halde sizi devamlı arayıp mesaj attığı için şikayetçi olduğunuz, sizi bezdirmiş bir firma varsa 16 Şubat’a kadar şikayetçi olabiliyorsunuz. Şikayetiniz devlet tarafından incelenerek gerekirse firmaya cezai yaptırım uygulanabiliyor. Belirlenen sürelerde vatandaşlar tarafından red hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacak.” dedi.

İstanbul - Aslan Özdemir