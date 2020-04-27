291 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine 3 milyondan fazla çalışanın başvurduğunu söyledi.

Koronavirüsü nedeniyle yurt çapında birçok işyeri kapatılırken, binlerce esnafın geliri kesilmişti. Hükümet, firma ve çalışanlara gelir desteği amacıyla kısa çalışma ödeneği verileceğini açıklamıştı. Selçuk’un Twitter’dan paylaştığı verilere göre 27 Nisan itibariyle 291 bin 594 firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Çalışan sayısı ise 3 milyon 194 bin 610 lira olarak kayda geçti. Başvuran firmaların yüzde 39’u imalat sektöründe yer aldı. Firmaların yarısından fazlasının 1-3 çalışanı bulunduğu belirtildi.

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