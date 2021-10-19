50 dolar için kimlik numaramı mı vereceğim?

Döviz bürosunda yaptığı işlemde kendisine kimlik sorulmasından dolayı tereddüt yaşadığını kaydeden emekli Haci Sami Takan, “50 dolar alacağım diye benim T.C. kimlik numaramı istiyor, ben de vermek istemiyorum. Onlar benim T.C.’mi bildikten sonra kontrol benden çıkıyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz bürolarındaki bütün işlemlerde kimlik tesbiti zorunluluğu getirdi. Düzenlemeye göre döviz büroları müşterinin T.C. kimlik numarasını, pasaport numarasını, vergi kimlik numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlemi ayrı bir hesap veya deftere kaydetmek zorunda olacak. VOA Türkçe’nin haberine göre, İstanbullular’a döviz bürolarındaki kimlik beyanı uygulaması hakkındaki düşüncelerini sordu. Bazı kişiler uygulamanın gereksiz olduğunu ve tedirginliğe yol açtığını savunurken bazılarıysa kararı doğru bulduğunu söyledi. Döviz bürosunda yaptığı işlemde kendisine kimlik sorulmasından dolayı tereddüt yaşadığını kaydeden emekli Haci Sami Takan, “50 dolar alacağım diye benim T.C. kimlik numaramı istiyor, ben de vermek istemiyorum. Onlar benim T.C.’mi bildikten sonra kontrol benden çıkıyor. Bu yüzden tereddütlüyüm, ne alabiliyorum ne de satabiliyorum” diye konuştu.

Para bozdurmaya gelenler tedirgin

Döviz bürosu işleten Mehmet Selim Aslan, para bozdurmaya gelen müşterilerin tedirgin olduğunu belirterek, bakanlığın aldığı kararı tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söyledi: “Doğal olarak insanlar ilkin tedirgin oluyor, çekinceler oluşuyor, biraz korkuyor. Küçük meblağlarda ibraz edilmemesi çok iyi olur. Hükümet bu karardan dolayı tepki alır diye düşünüyorum. Adam 50 dolar bozduracak, belki yanında kimliğini ya da kendini ibraz edecek bir şey getirmemiş olabilir. Onun için hükümetin bu kararı tekrar gözden geçirmesi lâzım.” Korkmaz Albayrak, “10 dolar bozduracağız kimliği istiyorlar. Bunların gayesi insanları fişlemek. Bir garip para bozduracak, peşine düşmüşler. Ben 40 senedir yurtdışında yaşıyorum. Buraya geldim, para bozduracağım, kimliğimi soruyor. Ne için kimliğimi göstereceğim kardeşim” dedi.

Necmettin Dönmez, “Bence gereksiz bir uygulama. Vatandaş cebinde 100 dolar var, bunu bozduracak. Bunu kayda alsanız ne olacak almasanız ne olacak. Bu durum hem bürokrasiyi arttıracak hem de vatandaşta korku yaratacak. İşlemler de tezgâh altına inecek. Adam burada bozdurmayacak başka bir piyasa oluşacak. Bu hiç iyi bir şey değil” dedi.